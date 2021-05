Las mejores frases para el Día del Maestro 2021

Este 15 de mayo se celebra en México el día del maestro, y a pesar de que la pandemia no ha permitido el regreso de las clases presenciales, la importancia de saber algunas frases para el día del maestro no disminuye, pues con ella agradecemos a los docentes por la pasión que le dedican a su labor.

El día del maestro en pandemia no es excusa para no felicitar a los profesores con una frase como muestra de agradecimiento, por lo que en La Verdad Noticias te compartiremos algunas de las mejores frases cortas, graciosas, e incluso cristianas para felicitarlos.

Después de mis padres, es usted maestro, la persona que más quiero, la que más respeto.

Gracias Maestro por su enorme paciencia y perseverancia. Gracias por su esfuerzo y dedicación por mi enseñanza. Gracias por todo lo que enseñó e inculcó. Gracias.

Por haber aprendido el arte de enseñar y por ejercerlo cada día con verdadero amor, Gracias Maestro.

Gracias Maestro por dar lo mejor de usted, para entregarnos lo que nadie nos puede quitar, lo aprendido, la educación y el conocimiento. ¡Feliz Día Maestro!

Gracias Maestro, porque usted me ha dado el tesoro más valioso que existe, la educación.

Enseñar es escribir en el corazón de un niño, es dejar huella en la vida de una persona. ¡Feliz Día Maestro!

Los verdaderos héroes no tienen capa ni espada, solo un lápiz y una pizarra y con ellos enseñan. ¡Feliz Día Maestra!

Maestro: Palabra de siete letras que significa mucho para mí, que encierra en mi corazón agradecimiento innato, porque gracias al maestro, soy un ser humano que piensa, que enseña y que cada día aprende algo de la vida, algo.

Un maestro no solo enseña, cultiva las mentes, el intelecto y buenos modales. Un maestro es todo un arquitecto. ¡Feliz Día Maestro!

Frases para el Día del Maestro en pandemia

La pandemia no impide que felicites con frases para el día del maestro a tu profesor o profesora favorita

A pesar de que en México las escuelas cerraron desde el 20 de marzo y no se han reanudado las clases, los maestros no han desistido en su labor y han puesto todo su esfuerzo en enseñar a sus alumnos a distancia con las clases en línea, por esta razón ahora te mostraremos algunas de las mejores frases para el día del maestro en la pandemia.

Estas frases cortas creadas por algunas de las figuras más influyentes de la cultura general sin duda alguna motivarán a tu maestro o maestra y les demostrarás la importancia que tienen para ti por sus esfuerzos a pesar de que su día no será celebrado por el COVID-19.

“Un buen maestro nunca se olvida y sus enseñanzas duran la vida entera”.

“No es mejor maestro el que sabe más, sino el que mejor enseña”. -Vanceli

“Maestros son quienes se apresuran a dar sin reserva el buen consejo, el secreto recóndito, cuya conquista acaso ha costado dolor y esfuerzo”. -José Vasconcelos

“El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento”. -Albert Einstein

“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor”. -Paulo Freire

¿Qué decirle a tu maestra en el Día del Maestro?

Con esta frases para el día del maestro podrás demostrarle a tu maestra cuánto significa para ti

No hay que olvidar que muchas mujeres también han dedicado gran parte de su vida al arte de la enseñanza, y muchas de ellas han destacado en miles de escuelas, no sólo en el país, sino en todo el mundo, por lo que también son celebradas en el día del maestro en México.

Por esta razón te compartiremos una de las mejores frases para el día del maestro para tu maestra, para que así puedas demostrarle el valor que tiene para ti y la importancia de sus enseñanzas.

‘Gracias maestra por su paciencia y pedagogía, usted fue (o es) la mejor maestra para mi, ya me me ha hecho superar mis miedos y ha confiado en mi intelecto. Gracias por toda la atención prestada y por las incontables horas que me brindaba para fomentar mis actividades y forjar actitudes que marcarían mi vida para siempre.’

¿Cómo felicitar a un profesor en su día?

Hay muchas frases para el día del maestro que puedes decirle a tu profesor para motivarlo



Una de las mejores manera para felicitar a un profesor en su día, es con palabras o frases de agradecimiento, pues nada hará sentir a tu maestra o maestro mejor que darse cuenta que sus esfuerzos han rendido frutos y que sus alumnos reconocen su labor.

Asimismo, existen una gran infinidad de frases para el día del maestro cortas de agradecimiento, las cuales no sólo abarcan los temas educativos, pues si tu docente profesa alguna religión también podrás encontrar frases cristianas o incluso frases graciosas para mejorar su humor en este día tan especial para ellos, en una celebración histórica que tienes que conocer.

