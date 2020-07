Las mejores escenas de 365 DNI para poner en práctica con tu pareja ¡HOT!/Foto: Antena 3

Netflix sabía que estábamos demasiado estresados en cuarentena, por lo que dijeron: "¿Sabes qué, te daremos 365 DNI (365 días)!" y dejó caer el thriller erótico de dos horas con un final loco sin pensarlo dos veces. Así que aquí te daremos unas cuantas ideas de lo que podrías recrear con tu pareja. ¿Te atreves?

La película, que trata sobre una chica polaca llamada Laura (Anna Maria Sieklucka), que es secuestrada por un mafioso siciliano llamado Massimo (Michele Morrone) y tiene un año para enamorarse de él, es problemática, sí, pero también muy sexy. Es probablemente por qué estás aquí, porque has oído hablar de la famosa escena del yate.

Si has visto la película, sabes de lo que estamos hablando. Si no lo has hecho, permíteme advertirte que hace que todo lo que sucedió en 50 Shades of Grey parezca una cinta para adolescentes en el mejor de los casos.

Pero otras partes de la película no deberían verse tan fácilmente, ya que los otros asuntos (escenas de sexo) que tienen lugar en la película también están llenos de calor. Así que si deseas vivir una experiencia similar a la que crean los protagonistas de 365 DNI, entonces sigue leyendo este artículo. ¡Alerta de SPOILER!

Una ducha sana, si quieres

Laura se despierta para ver a Massimo durmiendo a su lado, por lo que se burla de él dándose una ducha en el baño de planta abierta. Esto básicamente significa que el cabezal de la ducha está en la pared, y eso es todo. Obviamente, el hombre se despierta y decide ducharse también.

Una experiencia hot en avión

La pareja viajará a algún lugar lejos para los negocios de Massimo, y para que ella no tome represalias, él la ata en el asiento de un avión. ¡Normal! Luego procede a tocarla sin su consentimiento, lo que nunca es excitante para la mayoría (pero está bien si es para ti).

La película 365 DNI ha generado mucha polémica entre los usuarios de redes sociales por sus eróticas tomas y por abordar temas como el síndrome de Estocolmo/Foto: Medium

La candente escena del barco que segura querrás hacer

"¡Parece TAN real! ¡Cómo están actuando!", expresaron muchos. Es la primera vez que la pareja se conecta, y la escena dura cinco minutos, y nadie, quiero decir nadie, se queja. Si alguien lo hace, su opinión inmediatamente pasa desapercibida.

Los fans de la película siguen pensando que las escenas fueron reales, ya que los actores Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone mostraron buena química/Foto: AR 13

La toalla es opcional

Enojada por ver a una de las ex de Massimo en una función, Laura no está realmente de humor para verlo después de la ducha en su toalla, ¡pero tiene otras ideas! Sabes a dónde va con todo esto.

Hacerlo junto a la ventana usando una candente peluca

Laura regresa de una noche de chicas a su departamento con su ex a cuestas y descubre a Massimo en el departamento. ¡Ahora está usando esta peluca godawful que definitivamente hemos visto en línea cuando su cabello castaño era genial! ¡Maravilloso!

También te puede interesar: 365 DNI y otras novelas eróticas para leer en pareja

Ella y Massimo discuten sobre tonterías y luego proceden a tener sexo de “reconciliación” en una ventana porque cuando estás en Varsovia, Polonia, ¿Qué más podrías hacer?