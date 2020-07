Las mejores canciones con letras inspiradoras y motivadoras

Mejores canciones motivadoras. Foto: Trabajemos

Cuando tengas un dia oscuro, en el que necesitas esa inspiración para salir adelante, siempre ten prepara una lista de reproducción con las mejores canciones que te cambiarán tu forma de ver la vida y las situación por la que estés atravesando, te sugerimos incluir las siguientes 20 canciones de temas inigualables.

La música es el instrumento más poderoso para ayudar a las personas a encontrar la felicidad, la motivación y la inspiración. Todos pasan por cosas similares en la vida y solo podemos agradecer a los artistas por tomarse el tiempo para escribir una canción sobre sus luchas para que otros puedan ver que también pueden superarla.

Las mejores canciones inspiradoras. Foto: Revista tú

Mejores canciones motivadoras

Suficientemente fuerte - Matthew West

"Porque cuando finalmente estoy / finalmente en el fondo / Ahí es cuando miro hacia arriba y me acerco".

Eye of The Tiger - Survivor

"Y nos está mirando con los ojos del tigre".

Más fuerte - Kelly Clarkson

"Lo que no te mata te hace más fuerte / Pararte un poco más alto / No significa que estoy solo cuando estoy solo"

Somos guerreros - Avril Lavigne

"Porque somos guerreros, lucharemos por nuestras vidas / Como soldados durante toda la noche / Y no nos rendiremos, sobreviviremos, somos guerreros"

No puedes detener a la chica - Bebe Rexha

"No puedes evitar que la chica se vaya / No puedes evitar que el mundo lo sepa / La verdad te hará libre, oh"

Las cicatrices de tu belleza - Alessia Cara

"Ella solo quiere ser hermosa / Pasa desapercibida, no conoce límites / Anhela atención, alaba una imagen / Reza para que el escultor la esculpe / Oh, no ve la luz que brilla / Más profundo que el los ojos pueden encontrarlo "

The Climb - Miley Cyrus

"No se trata de qué tan rápido llego allí / No se trata de lo que está esperando al otro lado / Es la subida"

Amarme a mí mismo - Hailee Steinfeld

"Voy a poner mi cuerpo primero / Y amarme tan fuerte hasta que me duela / Sé cómo gritar las palabras / Gritar las palabras"

En la cima del mundo - Imagine Dragons

"Lo he estado reteniendo por un tiempo, ey / Llévalo conmigo si puedo / He estado soñando con esto desde niño / Estoy en la cima del mundo"

Grandes esperanzas - ¡Pánico! En la discoteca

"Tenía que tener muchas esperanzas para vivir / Disparar a las estrellas cuando no podía matar / No tenía ni un centavo, pero siempre tuve una visión / Siempre tuve muchas esperanzas"

Stayin Alive - Bee Gees

"Si eres un hermano o si eres una madre / Te mantienes vivo, te mantienes vivo / Siente que la ciudad se rompe y todos se sacuden / Y nosotros nos mantenemos vivos, nos mantenemos vivos"

Justo como eres - Bruno Mars

"Cuando veo tu cara / No hay nada que cambiaría porque eres increíble / Tal como eres"

El mejor día de mi vida - Autores estadounidenses

"Este será el mejor día de mi vida / Mi li-iiii-ife / Este será el mejor día de mi vida / Mi li-iiii-ife"

Titanio - David Guetta ft. Sia

"Me derribas pero no me caigo, soy titanio / Me derribas pero no me caigo / Soy titanio, soy titanio, soy titanio, soy titanio"

Feliz - Pharrell Williams

"Huh, porque estoy feliz / aplaude si te sientes como en una habitación sin techo / porque estoy feliz / aplaude si sientes que la felicidad es la verdad"

Diamantes - Rihanna

"Encuentra luz en el hermoso mar, elijo ser feliz / Tú y yo, tú y yo, somos como diamantes en el cielo"

Radioactivo - Imagine Dragons

"Me estoy despertando, lo siento en mis huesos / Suficiente para hacer que mis sistemas exploten / Bienvenido a la nueva era, a la nueva era"

Just Dance - Lady Gaga con Colby O'Donis

"Solo baila / Voy a estar bien"

Incondicionalmente - Katy Perry

"No hay miedo ahora / Déjate llevar y sé libre / Te amaré incondicionalmente"

Sin miedo - Eminem

"Ahora algunos de ustedes / podrían estar en ese lugar / si están tratando de salir / solo síganme / los llevaré allí"