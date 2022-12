Las mejores alternativas para cuando ya no tienes lubricante en casa

El lubricante es uno de los artículos más importantes durante el sexo, por eso cuando no se tiene a la mano puede ser un verdadero problema porque afecta directamente la penetración vaginal o anal.

Entonces, ¿qué hacer cuando la botella de lubricante comprado en la tienda está vacía y es hora de ver Netflix y Chill?

Tus armarios, tanto los de la cocina como los del baño, pueden tener algunas alternativas seguras y divertidas que puedes utilizar.

¿Qué utilizar como lubricante sexual?

Elige alguna de estas opciones como lubricante casero.

Hay un puñado de cosas que hay que tener en cuenta cuando se utiliza un lubricante en general:

Uso del preservativo: algunos lubricantes (y sí, incluso los comprados en tiendas) destruirán la integridad del preservativo y te dejarán en riesgo de embarazo o ITS.

algunos lubricantes (y sí, incluso los comprados en tiendas) destruirán la integridad del preservativo y te dejarán en riesgo de embarazo o ITS. Seguridad: No todo lo que parece que puede funcionar como lubricante es una buena idea. Algunos pueden doler, otros pueden alterar el pH vaginal de tu pareja y otros simplemente no funcionan. Algunas sustancias parecen buenas en el momento, pero se vuelven gomosas o se secan rápidamente, y eso es incluso peor que no tener ningún lubricante.

No todo lo que parece que puede funcionar como lubricante es una buena idea. Algunos pueden doler, otros pueden alterar el pH vaginal de tu pareja y otros simplemente no funcionan. Algunas sustancias parecen buenas en el momento, pero se vuelven gomosas o se secan rápidamente, y eso es incluso peor que no tener ningún lubricante. Facilidad de uso: si tu tío te ha contado un antiguo secreto de hervir boniatos y añadirles goma xantana a los 11 minutos para hacer un lubricante increíble, en primer lugar, tienes un tío raro. Pero en segundo lugar, si no puedes usar la alternativa de lubricante en un apuro, no sirve para mucho.

Afortunadamente, hay muchos artículos en el mercado que son seguros, naturales y útiles. Algunos requieren un poco de trabajo extra por adelantado, pero nada demasiado extremo.

CBD.

El aceite de CBD es perfectamente seguro para usar como lubricante para el sexo o la masturbación.

En última instancia, el aceite de CBD es el compuesto CBD en un portador, como el aceite de coco, por lo que es lo mismo que usar cualquier cosa en la que se mezcle.

Sin embargo, el CBD supuestamente tiene una variedad de beneficios, incluyendo los tópicos relacionados con la piel.

Si ya usas el aceite de CBD por otras razones, probablemente no tengamos que esforzarnos demasiado para convencerte de que lo uses también en el dormitorio.

Si sufres de una disfunción eréctil leve debido a factores psicológicos (como la ansiedad), se ha teorizado que el CBD puede ayudarte con eso.

Este estudio sugiere que el CBD reduce la ansiedad, específicamente la ansiedad de rendimiento.

Esto podría ser un gran beneficio en general, pero utilizarlo también como lubricante no estaría de más.

Seguridad con preservativos.

De nuevo, los aceites no se mezclan con los preservativos ni con muchos juguetes. Busca un lubricante a base de agua en su lugar.

Preocupaciones.

El CBD es, como mínimo, seguro, y hay muchos beneficios en su uso regular, y el CBD no es THC (tampoco es que haya nada malo en el THC).

La cuestión es que no te vas a drogar por poner esto en tu cuerpo.

Aceite de coco virgen.

¿Hay algo que el aceite de coco no pueda hacer?

Es excelente para el cabello, la piel, los dientes, y si estás en la dieta Keto, te ayudará a bajar de peso. Incluso puedes cocinar con él, suponiendo que no te importe el sabor.

El "virgen" aquí se refiere al hecho de que el aceite sea tan refinado como sea posible, por lo que todavía tendrá sabor y olor a coco.

De nuevo, el aceite de coco es antimicrobiano, está ampliamente disponible y es un lubricante realmente fantástico.

Puedes utilizar aceite de coco refinado, que no tiene el olor ni el sabor del coco, pero cuanto más puro, mejor.

Cuando los productos se refinan, muchas de las cosas buenas auxiliares vienen con ese procesamiento.

Seguridad con preservativos.

Aceite = malo para el látex.

Precauciones.

Asegúrate de que ni tú ni tu pareja sean alérgicos al coco.

Aunque es poco frecuente, sería lo peor posible si empezaras a tener relaciones sexuales y te dieras cuenta a mitad del coito de que alguien es alérgico al coco.

Consejo profesional: Hay que tener en cuenta que el aceite de coco tiene un pH elevado que puede alterar el pH normal de la vagina y podría hacerte más propensa a las infecciones por hongos y otras infecciones vaginales.

Fécula de maíz y agua.

La maicena y el agua crean una papilla única que tiene propiedades lubricantes.

Requiere un poco más de esfuerzo que el resto de estos, pero produce resultados útiles.

Mezcla 1 taza de agua con 4 cucharadas de maicena A fuego medio, lleva la mezcla a ebullición y remueve durante 30 segundos Retira la mezcla del fuego y déjala enfriar completamente Esta mezcla debe usarse ese mismo día, así que desecha la que no utilices.

El lubricante de almidón de maíz tiene un tacto bastante bueno, es natural y no contiene ninguna de las cosas que no quieres tener cerca de tu pene, como parabenos o colorantes.

Seguridad con preservativos.

El lubricante de maicena es seguro con los preservativos y los juguetes.

Aunque no mantiene el brillo de otros lubricantes durante tanto tiempo, puede proporcionar un montón de tiempo de uso.

Preocupaciones.

La mayor preocupación es que limpies bien tus juguetes y a ti mismo después de usar el lubricante de maicena.

Además, no intentes reutilizar un lote, simplemente desecha lo que sobra y haz uno nuevo inmediatamente antes del siguiente revolcón.

Claras de huevo.

Agárrate porque esta es una tostada extraña. La proteína de la clara de huevo, llamada albúmina, es muy similar al moco cervical. Si aún no te has dado cuenta, ten paciencia.

Debido a esta similitud, se puede utilizar como una alternativa rápida y extraña al lubricante en un apuro.

Lo más probable es que tengas huevos en tu nevera en este mismo momento.

Seguridad con preservativos.

Las claras de huevo son perfectamente seguras para usar con juguetes y preservativos.

Al tener una base de agua, no hay peligro de dañar el látex o la silicona.

Sólo tienes que asegurarte de limpiar bien los juguetes después.

Preocupaciones.

La mayor preocupación es no contaminar tu espacio sexual si utilizas claras de huevo.

No hagas sexo oral con un pene o un juguete que haya tenido claras de huevo hasta que todos y todo se hayan limpiado rápidamente.

Aunque la infección por huevos es menos probable que antes, sigue siendo una posibilidad.

Aloe vera.

El aloe vera es una planta fácil de cultivar que tal vez hayas visto en el mercado agrícola local.

Aunque puedes romper un trozo y usarlo, probablemente lo tengas por ahí para las quemaduras solares.

Siempre que sea aloe puro y no esté mezclado con alcohol, es una gran alternativa de lubricación.

Seguridad con preservativos.

Dado que el aloe vera es una planta, es esencialmente un lubricante natural a base de agua.

Es seguro con o sin preservativos, y con juguetes. De nuevo, asegúrate de que utilizas aloe vera puro.

Preocupaciones.

Ninguno: el aloe incluso aporta hidratación a tu piel, así que ¡a por ellos!

Aceite de almendras dulces.

El aceite de almendras huele de maravilla y es seguro para el cuerpo. Permanece más tiempo en el cuerpo, lo que significa más diversión con menos lubricante.

Probablemente sea uno de los aceites menos probables de esta lista que tengas por ahí, pero en caso de apuro, si lo tienes, no dudes en llevarlo al dormitorio.

Seguridad con preservativos.

El aceite de almendras es menos dañino para el látex, pero sigue siendo un aceite y seguirá debilitándolo.

Al igual que con otros aceites de esta lista, busca algo a base de agua si vas a utilizar preservativos o juguetes.

Preocupaciones.

Ninguna, aparte de asegurarte de que tú y tu pareja no son alérgicos a las almendras.

Yogurt.

Hay que admitir que esto resulta extraño, pero el yogur natural sin aditivos ni sabores es una gran alternativa de lubricación.

Incluso hay algunas investigaciones que sugieren que puede ayudar a equilibrar el ph de la vagina y prevenir la candidiasis.

La textura y las propiedades lubricantes del yogur natural (no el griego ni ningún otro) funcionan bien como lubricante.

Es barato, fácil de conseguir y seguro en caso de necesidad.

Eso sí, no lo utilices dos veces.

Seguridad con preservativos.

El yogurt funciona bien con los preservativos y los juguetes, pero de nuevo, asegúrate de limpiarlo todo bien después.

Como es un alimento, también es seguro para pasar de la penetración al oral.

Precauciones.

La única gran preocupación en este caso es asegurarse de que se trata de un yogur natural sin nada añadido.

Los azúcares y aditivos pueden causar infecciones por hongos o algo peor.

Aceite de vitamina E.

El aceite de vitamina E es una alternativa de lubricación perfecta. Es un aceite saludable que es excelente para la piel y no deja un residuo pegajoso.

Debido a que es excelente para acondicionar las áreas sensibles, podría ser una de las mejores opciones para una alternativa de lubricación.

El único inconveniente es que es menos probable que tengas esto a mano que el lubricante real.

Sin embargo, si lo tienes, no dudes en utilizarlo.

Seguridad con preservativos.

Los lubricantes a base de aceite -incluidos los aceites reales- no funcionan bien con los preservativos, así que opta por otra cosa si los utilizas.

Los juguetes son probablemente seguros, pero asegúrate de limpiarlos bien cuando termines.

Algunos aceites pueden estropear los juguetes si permanecen demasiado tiempo en ellos.

Precauciones.

Asegúrate de que el aceite que utilizas no tiene tintes ni aromas, ya que en algunos casos pueden resultar desagradables en los genitales.

Aceite de aguacate.

El aceite de aguacate es uno de los aceites de mejor calidad que puedes conseguir para la piel, para cocinar y, aparentemente, también para el sexo.

Tiene un alto contenido de omega-3, lo que significa que es antiinflamatorio, y está ampliamente disponible en la mayoría de las tiendas de comestibles.

Dicho esto, es probablemente la alternativa de lubricante más cara que podrías elegir.

Si tienes un buen aceite de aguacate en tu casa, puede que haya mejores opciones, pero si no tienes tiempo, no te sientas mal por correr a la cocina.

Seguridad con preservativos.

Como con cualquiera de estos productos, el aceite descompone el látex. Si utilizas preservativos, busca un lubricante de base acuosa.

Los aceites alimentarios no deben utilizarse con la mayoría de los juguetes, salvo los de cristal o metal, ya que pueden quedarse pegados y ponerse rancios. No quieres que eso ocurra.

Preocupaciones.

Asegúrate de que el aceite que utilizas no se ha puesto rancio en la botella.

Estos aceites deben guardarse en vidrio oscuro o en recipientes opacos para minimizar la oxidación.

También deben utilizarse en los 6 meses siguientes a su apertura y en los 12 meses siguientes a su embotellado. No querrá cocinar ni tener relaciones sexuales con aceite rancio.

Aceite de oliva.

Al igual que el aceite de aguacate, el aceite de oliva es extremadamente saludable para la piel y el cuerpo en general. Es un gran lubricante, de nuevo lleno de omega-3 y ampliamente disponible.

Es seguro para el consumo, el sexo y las tortillas (para la mañana siguiente).

Seguridad con preservativos.

No utilices aceites con juguetes o preservativos de látex.

Preocupaciones.

Básicamente lo mismo que con el aceite de aguacate: asegúrate de que no esté rancio y no lo uses con juguetes en los que podría meterse en lugares difíciles de limpiar.

Te puede interesar: Usar el ACEITE DE COCO como lubricante ¿Es seguro?

Que No utilizar como lubricante

No utilices estos productos como lubricante.

Hay muchas cosas que podrías considerar en el momento de mayor pasión para usar como lubricante.

Tal vez estés buscando algo, cualquier cosa, en la cocina y agarres uno de estos productos. Insistamos: no utilices ninguno de ellos para mantener relaciones sexuales o incluso para la masturbación.

Mantén estos productos lejos de todos los genitales que tengas la suerte de tocar.

Miel.

Esto no debería necesitar explicación, pero la miel puede causar infecciones, y posiblemente sería el peor lubricante posible.

Es un lío pegajoso y en realidad no lubricaría nada. Déjala en el oso y guárdala en el armario.

Aceite para bebés.

El aceite de bebé tiene un tacto agradable y resbaladizo, pero está cargado de aditivos que no quieres tener cerca de la uretra, la vagina o el ano.

Puede ser un refugio de agentes infecciosos, especialmente hongos, cuando entra en los genitales.

Úsalo para el masaje previo al partido, pero no lo lleves al campo, si nos entiendes.

Vaselina.

La vaselina no es buena para los preservativos y nunca debe usarse para el sexo o la masturbación, a pesar de lo que te digan las rimas escolares traviesas.

Mientras que otros aceites debilitan los preservativos, la vaselina los destruye.

Tampoco lo quieres en el cuerpo de ninguna persona, ya que, de nuevo, es un caldo de cultivo para las infecciones.

Además, es increíblemente difícil de quitar de cualquier cosa que toque.

Mantente alejado de estas cosas a menos que seas un estibador o algo así.

Aceite vegetal.

El aceite vegetal funcionará en un apuro, pero hay muchas opciones por encima de él, incluso sólo de su cocina.

Los aceites vegetales, de maíz, de cacahuete y de canola están llenos de ácidos grasos omega-6, que son inflamatorios y malos para ti en general.

Tampoco son buenos para tu pene. De nuevo, opta por el aceite de coco, oliva o aguacate.

Manteca.

La manteca, si bien es a base de aceite, tiene mucha grasa saturada.

Si eso se queda, se pondrá rancio, y lo pasarás fatal, fatal.

Déjalo en la cocina pero agarra el aceite de oliva mientras estás allí para pasar un rato sexy.

Loción.

Aunque la loción proporciona el deslizamiento que necesitas, está llena de aromas, colorantes, estabilizadores y otras cosas que te harán daño si entran en la vagina o la uretra.

Lo mejor en todos los casos es evitar las lociones y optar por algo menos lleno de cosas malas.

Escupir.

Aunque pueda parecer intuitivo utilizar la saliva como lubricante, muchos hombres encuentran en ella su primera ayuda para la masturbación, no es muy buena para el sexo.

Es muy fácil contagiar muchas ITS de esta manera, especialmente con una pareja que no conoces bien.

Además, la saliva no es un buen lubricante y a nadie le parece romántico escuchar a su pareja escupir cuando se prepara para el sexo.

Mantequilla.

La mantequilla sabe muy bien, pero no es un buen lubricante. Debido a que contiene sólidos lácteos, si no se limpia bien, puede volverse rancia e invitar a las infecciones a que se presenten.

Nadie quiere eso, y honestamente, ni siquiera es un gran lubricante.

Hay muchas alternativas al lubricante en tu casa.

Algunas están en la despensa de la cocina y otras en el cuarto de baño, pero si te quedas sin lubricante, las alternativas funcionan igual de bien.

La mayor preocupación es evitar las malas u opciones a las que tú o tu pareja puedan tener una reacción.

Si te quedas sin lubricante en este momento, considera la posibilidad de optar por una marca mejor cuando vuelvas a abastecerte.

Los lubricantes a base de agua son los más seguros, funcionan muy bien con los preservativos y los juguetes, y tienen un tacto increíble tanto para jugar en solitario como con otras personas.

Para quienes deseen un lubricante más natural, especialmente después de leer los diversos beneficios que ofrecen, uno de aloe vera formulado por profesionales es maravilloso.

También puedes considerar algunas opciones divertidas para tu vida sexual, como el gel de excitación femenina para una sensación de cosquilleo y calor que la excitará.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram