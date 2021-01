Las mejores MARCAS de MAQUILLAJE y cuidado de la piel¡Libres de crueldad animal!

Marcas de belleza libres de maltrato animal. Foto:Dolce Placard

No siempre es fácil saber qué cosméticos son realmente libres de crueldad animal. Para ellos, te traemos un listado de las marcas confiables que puedes elegir con certeza.

Es importante tener en cuenta que el hecho de que un producto de belleza sea vegano (es decir, no esté hecho de subproductos animales o ingredientes de origen animal) no significa necesariamente que no se haya probado en animales en ninguna etapa de su producción.

Un producto puede ser libre de crueldad animal sin ser vegano y viceversa.

Marca de belleza libres de crueldad animal

Fenty Beauty

La revolucionaria línea de maquillaje de Rihanna no necesita presentación, considerando que establece el estándar de diversidad e inclusión en la industria de la belleza. Es probable que sepa todo sobre sus 50 tonos de base que realmente abarcan toda la gama y su rama vegana para el cuidado de la piel.

De acuerdo con las políticas de la marca, tanto Beauty como Fenty, no realizan pruebas con animales ni ingredientes, ni permite que los proveedores realicen pruebas en animales en su nombre.

KVD Vegan Beauty

El nombre de la marca se sometió a un cambio de imagen a principios de 2020, cuando su ex homónima (la maquilladora Kat Von D) dejó la empresa, pero su dedicación a fórmulas veganas y libres de crueldad de alta calidad sigue siendo la misma. La marca ha sido libre de crueldad animal desde 2010 y 100% vegana desde 2016, y ha continuado innovando.

KVD Vegan Beauty. Foto: Vegan food &living

Hourglass Cosmetics

La marca de maquillaje de lujo es relativamente nueva en esta lista, ya que recientemente se sometió a una revisión en sus formulaciones y procesos. Ahora, en 2021, la marca es oficialmente 100% libre de crueldad animal y vegana, lo que demuestra que los envases elegantes y las fórmulas aptas para veganos no se excluyen mutuamente.

CoverGirl

El pilar de la farmacia es otra marca con la que sin duda estás familiarizado, pero lo que quizás te hayas perdido es que CoverGirl se volvió completamente libre de crueldad en 2018.

CoverGirl. Foto: Revista estilo

Herbívoro

El equipo de marido y mujer Julia Wills y Alexander Kummerow comenzaron Herbivore Botanicals en su cocina de Seattle en 2011 para hacer que el cuidado de la piel fuera un poco más lujoso y mucho más limpio. La marca no utiliza ingredientes sintéticos, parabenos, rellenos, aceites minerales y (por supuesto) pruebas con animales.

ELF Cosmetics

La marca abarca toda la gama en términos de vibraciones y tiene algo para todos, desde bases de segunda piel hasta sombras de ojos brillantes que cuestan menos de $20. Después de actualizar sus fórmulas para reemplazar la cera de abejas y la lanolina con alternativas sintéticas, la marca ahora es 100% vegana en su amplia gama de maquillaje y cuidado de la piel.

Tower 28 Beauty

Tower 28 es relativamente nuevo en el espacio de la belleza limpia (la marca se lanzó en 2019), pero eso no ha impedido que se convierta rápidamente en un favorito de Sephora.

Proyecto InnBeauty

Esta marca recientemente lanzada es un sueño de la Generación Z hecho realidad. El empaque de neón es divertido, pero es la misión de la línea lo que le da corazón: las imágenes son inclusivas, las fórmulas son limpias, libres de crueldad animal y veganas, y la marca en su conjunto es plástica negativa.

