Las mejores CANCIONES para dedicarle a tu pareja en San Valentín

Para celebrar este Día de San Valentín junto a tu pareja, puedes hacer algo único, desde una cena romántica con velas, vinos, detalles, apapacharla y dedicarle una hermosa canción que exprese lo mucho que sientes por ella, es por eso que te recomendamos algunas melodías que harán que se enamore más de ti.

Si eres de esas personas que le cuesta expresar lo que siente por nervisísmo, pena o por que no le salen las palabras, dedicar una canción es una excelente idea, así que elige algunas de estas que son las más sonadas.

Te Esperaba- Carlos Rivera

“Te soñé y te amé sin conocerte, mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama, te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada, me rendí, ante el brillo de tu alma, sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir”…

Solamente tú- Pablo Alborán

Regálame tu risa, enséñame a sonar, con solo una caricia, me pierdo en este mar, regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, te entregaré mi vida, haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores, mis mañanas solo tú”…

Te Amo- Alexander Acha

Amo toda tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una, tu soltura al perdonar, no dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones, tú no sabes lo que causas, creo que aún no te has dado cuenta, haces que la gente agradezca tu existencia”.

Todo cambió- Camila

Todo cambió cuando te vi, de blanco y negro al color me convertí, y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba, fue entregarte mi amor con una mirada, odo tembló dentro de mí, el universo escribió que fueras para mí y fue tan fácil quererte tanto”…

