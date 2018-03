Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo- Las mascotas también necesitan cuidar sus dientes, esto para que la dentadura de nuestros amiguitos este completa por el mayor tiempo posible. Si tu perrito empieza a perder algunos de sus dientes, probablemente creas que se debe a la edad. Especialmente porque se dice que un año humano son siete para los perros.

Sin embargo no siempre nuestras mascotas pierden sus dientes debido a la edad. Sino que pierden las piezas dentales debido a que la higiene no es la mejor, dejando claro que las mascotas también necesitan cuidar sus dientes. Y es que se supone que las mascotas deben llegar a la vejez con todos sus dientes. Los dueños de las mascotas deben estar constantemente al pendiente de esta situación. Las mascotas deben cumplir con las visitas al veterinario, dependiendo la edad y la alimentación será la cantidad. Se recomienda que cuando la mascota tenga tres mese de edad, sea la primera visita al veterinario. Por otra parte, la alimentación ayuda en la salud oral de los animales. Si un perro o un gato ingiere comida seca, hay menos acumulación de sarro y la limpieza puede durar hasta año y medio. Pero si tu mascota se alimenta con comida casera o de lata la limpieza dura seis meses. Para poder mantener la limpieza bucal de las mascotas, puedes cepillarle los dientes, pero no con pasta dental de humanos. Pues la pasta que nosotras las personas utilizamos contienen fluoruro y podría envenenarlos. Lo recomendado es comprar la pasta especial para las mascotas. También existe un producto líquido, equivalente a la pasta de enzimas, que mediante el uso de una gasa facilita la limpieza de los dientes y muelas de la mascota.Es mil veces mejor acostumbrar a la mascota, esto antes de los siete meses para evitar que sea complicado. Siempre es importante disciplinar al cachorro por si intenta morder o gruñir. Dale juguetes tipo soga. Funcionan como hilo dental y ayuda a la higiene oral.