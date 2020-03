¿Las mascarillas para la piel se colocan en la noche o en el día? (Foto cortesía Mujeres Femeninas)

Darnos ese tiempo para consertirnos y aplicar diversas cremas sobre nuestra y por ende mascarillas para la piel es algo que no tiene precio, puesto que de esta manera nos apapachamos y contribuimos a que nuestra imagen luzca a la perfección, al igual a nuestra salud.

Sin embargo aunque estas las apliquemos desde la comodidad de nuestra casa también requieren de diversos aspectos, puesto que si no lo hacemos de la manera correcta no obtendremos los resultados deseados o las propiedades no las absorberemos en todo su potencial.

Mascarillas para la piel en la noche

Por ello aquí, y de acuerdo con una especialista, conocerás el por qué no se recomienda que las mascarillas se coloque de día, o mejor dicho, por qué es mejor colocarlas en la noche, así que comencemos.

De acuerdo con la especialista en piel Ana Maria Panez, “al usarlo en la noche, la piel se relaja, no sudamos. Al relajarse absorbe todos los principios activos de las frutas que nos podamos estar aplicando”.

Tras lo anterior también explicó el por qué no es recomendable que la mascarilla se aplique en el día: “Al ponerse la mascarilla de piel, se hidrata, se nutre. La piel abre sus poros. Entonces está más receptiva de absorber todo lo bueno, pero también todo lo malo”; información Wapa.

TE PUEDE INTERESAR: Mascarillas caseras y económicas para decirle adiós a la piel reseca

¿Las mascarillas para la piel se colocan en la noche o en el día? (Foto cortesía Somos Mamás)

Por ello de esta manera, y con los poros abiertos, tenemos más probabilidades de recibir con mayor intensidad la radiación o aquellas partículas que contaminan el aire y que casi no lo vemos.

Ingredientes naturales en las mascarillas

Cabe mencionar que las mascarillas suelen llevar ciertos ingredientes naturales como lo son las frutas y algunas pueden aclarar tu piel, sin embargo pueden llegar al grado de quemar tu piel como sucede con el limón; así que no queda duda que el mejor momento para ponernos las mascarillas es en la noche para adquirir los beneficios de estas en todo su potencial.