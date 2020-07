¿Las líneas de la mano pueden revelar el sexo de los hijos? ¡Entérate!

Descube el sexo de tus hijos con Quiromancia, ¡es impresionante! Foto: www.shutterstock.com

El arte de “leer las líneas de las manos”, es decir la Quiromancia, siempre es útil cuando queremos descubrir algo de nosotros mismos o de los demás, pues hay quienes se guían de esta para saber su destino, pero ¿qué pasa cuando quieres saber el sexo de tu bebé?, así es, esta práctica de adivinación puede ayudarte a descubrir si tus hijos serán niños o niñas, y aquí te contamos a detalle cómo hacerlo por ti mismo, ¡es asombroso!

Quiromancia: ¿puede revelar el sexo de los hijos?

Todo aquel que cree en la quiromancia afirma que es posible leer en las líneas de las manos el sexo de sus futuros hijos e incluso aseguran que se puede conocer a través de estas el número de bebés que se tendrán a lo largo de la vida de una persona, así que prepárate porque podrías descubrir en este momento ¡qué te depara el destino!

La Quiromancia puede revelarte el sexo de los hijos que tendrás. Foto: www.shutterstock.com

Quiromancia: manos revelan el número de hijos

Si estás a punto de casar o ya estás planeando tener a tus primeros bebés, poner en práctica la Quiromancia podría ser buena idea, ya que así podrás saber que tanta descendencia podrías tener, y quizá realices un ajuste a tus planes, lo único que tienes que hacer es leer con cuidado las líneas de tus manos, a continuación, te damos el secreto.

Se cree que las líneas pequeñas que van del canto de la mano al bajo meñique o Monte de Mercurio te indica la cantidad de hijos que tendrás, aunque la lectura se puede hacer en ambas manos, los quiromantes optan por la derecha, pues aseguran que es la más segura al momento de predecir el número de bebés.

La Quiromancia puede revelarte el número de hijos que tendrás. Foto: www.shutterstock.com

Ahora que has identificados las líneas de las manos, cierra la elegida y podrás observar que se forma un triángulo pequeño, los lados de este se identifican con el pliegue del meñique y con el comienzo de la línea del corazón, estos no se deben contar como números de hijos, solo deberás contar las líneas de las manos que quedan dentro del triángulo, esos son los números de bebés que tendrás, ¡impactante!

Quiromancia: manos revelan el sexo de los hijos

Ahora vamos a los que nos atañe, y es más fácil todavía que contabilizar los hijos, mirando ese mismo triángulo que ya has reconocido en la lectura de las líneas de las manos anterior lo descubrirás el sexo de tus futuros bebés, pues según los quirománticos las líneas del interior de la triangulación las líneas bien marcadas significan que tus bebés serán niños y sin son suaves, significa que serán niñas, ¡qué increíble!

Las líneas de tus manos pueden revelarte el sexo de los bebés que tendrás. Foto: www.shutterstock.com

Cabe resaltar que las líneas de la lectura debes estar completas, en caso de que formen una elipse, estén rotas o no lleguen hasta la palma de la mano, no se les puede considerar cómo hijos, esto advierte que es probable que al final se decidiera no tener a ese bebé o que existió algún problema durante el embarazo.

Ahora, y gracias a la Quiromancia ya sabes cómo será tu futura descendencia, ¿impresionado?

Con información de www.agendademama.com