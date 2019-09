Las intimidades de la Reina Isabel al descubierto gracias a Angela Kelly

El día de ayer se dio a conocer que la estilista personal y confidente de la Reina Isabel, Angela Kelly, fue autorizada por la misma monarca para publicar su libro “The other side of the coin” (El otro lado de la moneda), en el cual, la diseñadora hablará no sólo de moda y de cómo viste a la Reina, sino que de sus experiencias trabajando con Su Alteza Real.

El libro cuenta con “la bendición de la Reina” e incluirá tanto fotografías de la colección de Kelly así como algunas “anécdotas encantadoras del tiempo que han pasado juntas”, anunció la editorial HarperCollins.

Esta no es la primera vez que ocurre algo así, puesto que el año pasado un libro similar fue publicado por la proveedora oficial de lencería de Isabel, no obstante, haber ventilado los secretos de la monarca le costó perder el sello de reconocimiento real a la empresa.

Muy por el contrario, “Angela Kelly es la primera empleada de la casa real a la que se da este extraordinario permiso”, destaca HarperCollins, pues incluso fue condecorada en 2012 con las insignias de la Real Orden Victoriana, demostrando así la profunda confianza que siente Isabel por ella.

Ahora bien, ¿Quién es Angela Kelly y qué hizo para convertirse en la confidente de la Reina? Kelly cuenta que conoció a Isabel cuando trabajaba como ama de llaves del embajador de Reino Unido en Alemania; un año después regresó a Reino Unido y fue la Reina quien la fichó como su ayudante de vestuario.

“Supongo que le gusté y decidió que era lo bastante discreta para ser digna de su confianza”, explicó Angela Kelly en 2007.

Años después de haber trabajado juntas, en 2002, Isabel le concedió un título que hasta ese entonces era inexistente: Ayudante Personal, Asesora y Comisaria de Joyería, Insignias y Vestuario; dejando claro lo cercanas que se habían vuelto.

De hecho, Kelly ha contribuido en el estilo de la monarca con creaciones propias (como el vestido y abrigo amarillos que utilizó en 2011 para la boda del Príncipe William con Kate Middleton), y con el paso del tiempo su relación se ha vuelto cada vez más estrecha, sin embargo, la diseñadora apunta que siempre guarda distancia.

“Me ha permitido ser una persona cercana a ella, aunque nunca me paso de la raya. Solemos hablar de ropa, maquillaje y joyas como dos mujeres normales”.

