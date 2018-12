Las hijas de Rania de Jordania han heredado su belleza y estilo

عسى أن تستهلوا العام الجديد مغمورين بنعم الله وفي قلبكم أمل بغد تتحقق فيه أمانيكم #حب #الأردن #حب_الأردن May we greet the New Year with gratitude for all our blessings and hope for a better tomorrow #Love #Jordan #LoveJO

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Dec 18, 2018 at 6:31am PST