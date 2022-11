Las frases y palabras más extraordinarias para leer y plantar en tu corazón

Es aún mejor cuando las palabras y frases provienen de personas célebres, que hicieron proyectos importantes o fueron referentes para muchísimas personas. Encontramos estas frases de inspiración que nos gustaron y queremos compartir. Si quieres leer más de ese estilo, puedes visitar los sitios webs.

1) “Cuando le digas “sí” a otros, asegúrate de que no te estés diciendo “no” a ti mismo” – Paulo Coelho

Paulo Coelho es un escritor nacido en Río de Janeiro, en 1947. Ha escrito muchos libros del estilo autoayuda y otras novelas destacables, como El Alquimista. Es uno de los autores más leídos del mundo: vendió más de 320 millones de libros en 170 países, que se tradujeron a 83 idiomas.

En esta frase, el novelista y dramaturgo se refiere a esos momentos donde tal vez relegamos nuestras propias responsabilidades o hasta nuestra propia vida para ayudar o complacer al otro. Expone que debemos ser generosos, pero siempre priorizarnos a nosotros mismos. Es importante saber decir que no. Si quieres leer más frases sobre decir no, te recomendamos el sitio de frases “quotes about you”

2) “Siempre parece imposible hasta que está hecho” – Nelson Mandela

Casi todos conocen lo inspiracional que fue la vida del ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela, además de político y abogado, fue un gran activista contra el apartheid, logrando ser el primer presidente negro de su país.

Tener un proyecto tan ambicioso como terminar con un sistema de separación racial vigente desde hace muchos años no es nada fácil y seguramente, por momentos, le ha parecido imposible a Nelson Mandela. Pero luego de mucha lucha y pasar 27 años en la cárcel, Mandela triunfó en las elecciones.

Su célebre frase nos ayuda a encontrar motivación cuando todo parece ser cuesta arriba y no tenemos esperanza en poder completar un proyecto. Es entonces cuando tenemos que recordar el ejemplo de Mandela y su perseverancia.

3) “No hay un camino directo al éxito más que superar las expectativas un día a la vez” – Robin Crow

Robin Crow, el músico y escritor norteamericano (autor de “Evolve or Die”) nos da la clave para triunfar en cualquier proyecto que queramos emprender. Y no es un camino rápido ni directo, como bien lo dice. El camino al éxito se compone de pequeños pasos, desarmando el plan en objetivos y cumpliéndolos un día a la vez. Si solo piensas en lo grande que es un proyecto u objetivo final, puede que te frustres y termines sin hacer nada. En cambio, si solo te concentras en superar las expectativas de ese día, llegarás a cumplir con el objetivo más fácilmente.

¿Cuál de estas frases es tu favorita?