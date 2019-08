Las fitband o relojes de ejercicio no sirven para nada: estudio

Desde hace algunos años nos vendieron la idea de que las fitband, bandas/pulsera de actividad o relojes de ejercicio eran la mejor inversión para nuestra salud, pues cuentan los pasos, miden nuestro ritmo cardíaco, mide nuestra “calidad” de sueño, entre otras cosas, pero ¿en realidad son tan efectivas? De acuerdo con un estudio publicado en el MIT Technology Review, no.

No es que no hagan todo lo que prometen, sí lo hacen, pero no es información precisa, ni de utilidad. Según explica el director de medicina de Cardiología Deportiva y Programa de Entrenamiento en Penn Medicina, Nell Chokshi, aunque puede que algunos de los datos aportados por estos dispositivos sean relevantes, en su mayoría no lo son.

“Mi hipótesis es que las bandas de salud pueden ser útiles para los doctores. Lo que pasa es que aún no hemos aprendido a usarlas apropiadamente. No le hemos dicho a los médicos cómo usar esta información. Los doctores no aprendieron nada de esto en sus estudios universitarios”.

Desde la postura de Chokshi, se trata de artefactos con un gran potencial para la salud, pero hasta el día de hoy, podríamos decir que no sirven de nada.

“Como clínico, puede ser complicado usar esta información de los dispositivos porque no es muy clara y la interpretación puede ser confusa. Otras veces ocurre que hay pacientes que llevan casi una bitácora de los datos que entrega su dispositivo de salud, lo que tampoco hace que el diagnóstico pueda ser más claro por ello”.

Asimismo, podemos hablar sobre la precisión de la información obtenida. Aunque se dice, por ejemplo, que la medición de la actividad cardiaca es la más precisa, existe un gran margen para el error tecnológico por el simple hecho de que la medición se hace en la muñeca y no en el pecho.

Además, el especialista en medicina familiar, miembro de la Fundación de Médicos de los Estados Unidos, Ripley Hollister, indica que tanto la raza, el peso, e incluso si la paciente está embarazada, son factores que pueden sesgar la información presentada en los dispositivos.

Por lo tanto, algunos médicos concluyen que aunque los relojes de ejercicio podrían servir como dispositivos pre-clínicos, ninguno de estos aparatos puede ser considerado como “soporte de vida” o empleada para mediciones extremadamente importantes.

