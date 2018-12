Las fantasías sexuales más deseadas por los hombres

Todos siempre hablamos de fantasías sexuales, ¿Pero qué son? En pocas palabras es todo aquello que nos imaginamos y nos excita; en palabras más “formales” podemos decir que se trata de representaciones mentales de lo que consideramos erótico.

Sin embargo, también se caracterizan por ser deseos prohibidos y que en su mayoría serían moral o socialmente mal vistas, por lo tanto, no se suelen compartir ni con la pareja.

Ahora bien, que no se hable de ello, no quiere decir que no pasen por su mente, así que si te gustaría saber qué es lo que se imagina tu pareja durante el sexo, continúa leyendo.

Tener un trío

De acuerdo con el Psychology Today, la fantasía más recurrente entre hombres de 20 a 30 años es hacer un trío con 2 mujeres, y según los expertos en sexualidad, esto se debe a una cuestión de masculinidad.

Dominación y sumisión

Otro de los deseos escondidos de los hombres es dominar y ser dominado, pues brinda la posibilidad de adquirir o soltar el control y dárselo a otra persona.

Gusto por los pies

Esta fantasía suele aparecer durante la juventud y de acuerdo con la terapeuta sexual y familiar, Gracie Landes, esto se debe a una asociación con la vergüenza, por considerarse un fruto prohibido.

Tener relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo

Algunos hombres se sientes atraídos con la idea de experimentar el sexo con alguien de su mismo sexo.

Provocar múltiples orgasmos a su pareja

Otra de las fantasías sexuales más recurrentes entre los hombres es la de provocar múltiples orgasmos a su pareja. Lograr darle placer a su pareja de tal forma les genera una gran satisfacción y un aumento del ego.

Ver a su pareja teniendo sexo con otra persona

El voyeurismo es una fantasía muy habitual en el ser humano y hay hombres a los que les excita mucho la idea de ver a su pareja teniendo sexo con otra persona.