Las diferentes modalidades del póker

Se cree que los marineros persas se lo enseñaron a los colonos franceses de Nueva Orleans.

El As Nas, que se jugaba como el moderno five card stud con 25 cartas de 5 palos diferentes, pasó a llamarse "poque" o “pochen"en Europa. Poque es un término francés que significa golpear. De esto se desprende que los orígenes del póker podrían estar en Europa y Persia, sin embargo, se popularizó a gran escala en Estados Unidos.

El póker ha evolucionado con el tiempo. Hace veinte años, el juego era practicado por forajidos a bordo de barcos fluviales y hoy es un célebre "deporte" practicado por profesionales alrededor del mundo. También han ido surgiendo modalidades de juegos de pókerdistintas que debes conocer, es por eso que te las presentamos en este artículo.

Texas Hold’em

Un clásico que nunca puede faltar si estás empezando a jugar al póker. Se desarrolla en las siguientes etapas:

• Pre-flop: cada jugador recibe dos cartas 'hole' boca abajo

• El flop: luego vienen tres cartas "comunitarias" repartidas boca arriba

• El turn: se recibe una cuarta carta comunitaria

• El river: se recibe una quinta carta comunitaria

Las apuestas se realizan después de cada etapa, ya que los jugadores piden, suben o se retiran después de comprobar sus cartas. El objetivo es hacer la mejor mano de póker de cinco cartas de las siete disponibles.

A veces, dos o más jugadores que quedan en el juego revelan sus cartas (un showdown) y la mejor mano gana. Otras veces, todos los jugadores menos uno se retiran y se llevan el bote. El Texas Hold’Em es una de las modalidades favoritas en competiciones y por profesionales del póker, aunque hoy en día existen sistemas de Inteligencia Artificialcapaces de derrotarlos.

Omaha Hold’em

También conocido como Omaha o Póker Omaha, esta modalidad es muy parecida al Texas Hold’em. También cuenta con cuatro rondas de apuestas y cinco cartas comunitarias, pero en esta modalidad, las cartas comunitarias comienzan boca arriba desde el principio y cada jugador recibe cuatro cartas ‘hole’ en lugar de dos.

Cada jugador hace su mano de cinco cartas con sus cuatro cartas ‘hole’ y las cinco cartas comunitarias. Una variación del Omaha Hold'em se llama Omaha Hi Lo, un juego en el que el bote se divide entre la mano más alta y la más baja de la mesa. La única manera de ganar todo el bote es ser el jugador con la mano más alta y la más baja.

Seven Card Stud

El Seven Card Stud era el juego de póker más querido antes de que el Texas Hold'em estallara en popularidad. Esta modalidad es un poco más complicada y requiere un mínimo de habilidad. También presenta similitudes al póker ‘destapado’ que se juega en España desde hace años.

En el stud de siete cartas, hay de dos a ocho jugadores y no hay flop ni cartas comunitarias. En su lugar, el juego comienza con dos cartas ‘hole’ boca abajo y una tercera ‘hole’ boca arriba (las cartas ocultas y la carta de la puerta).

Se reparten siete cartas (tres boca abajo y cuatro boca arriba) y se elige la mejor combinación de cinco cartas. Los oponentes deberán mostrar algunas de sus cartas durante la mano, y todos deberán revelar su mano después de la última ronda de apuestas. El poseedor de la mejor mano de cinco cartas de las siete repartidas gana.

Badugi

Una partida de Badugi tiene la misma estructura de clasificación que en el póker tradicional, excepto que en lugar de que los ases sean cartas de alto valor, ahora son de bajo valor.

El crupier reparte a los jugadores cuatro cartas ‘hole’, y luego comienza una ronda de apuestas. A continuación comienza la primera ronda de robo, en la que cada jugador puede robar hasta cuatro cartas a la vez.

Comienza una segunda ronda de apuestas, luego hay otra extracción de hasta cuatro cartas, seguida de una tercera ronda de apuestas. A continuación, se produce el último robo, una última ronda de apuestas y el enfrentamiento. El jugador con la mejor mano de póquer de sus cuatro cartas gana.

Five Card Draw

El Five Card Draw tiene un objetivo es sencillo: hacer la mejor mano de cinco cartas. Para empezar, se reparten cinco cartas a todo el mundo y tiene lugar la primera ronda de apuestas. Se hace la apuesta, luego se pueden cambiar hasta tres cartas y se pasa a la siguiente ronda de apuestas. Después de esto, el jugador con la mejor mano gana.

Aunque parece sencillo, los jugadores suelen cometer el error de analizar a sus oponentes y ver si pueden encontrar una ventaja. Pero fácilmente podría ser un farol para conseguir que te retires.

Razz

El razz es un juego de póker lowball (un tipo de juego en el que gana la mano más baja) en el que no se aplica la clasificación tradicional de las cartas -el as suele ser la más alta, el dos suele ser la más baja-, sino que el as es la carta más baja de la baraja. El Razz sigue un formato de stud, lo que significa que los jugadores no tienen la oportunidad de intercambiar sus cartas.

Estos son algunos de las modalidades que demuestran lo variado que puede ser el póker. Muchos juegos tienen características similares, pero otros son totalmente diferentes.