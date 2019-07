Las cuatro dietas más efectivas para perder peso: OPERACIÓN BIKINI

A todas nos ha pasado que andamos a las prisas queriendo adelgazar para ponernos ese bikini que tanto nos gusta. Pero no te preocupes, no es nada que una buena dieta y ejercicio no puedan solucionar. Además recuerda que todas somos imperfectamente perfectas, siéntete segura de ti misma y vive una vida saludable.

Es muy importante que sepas que las dietas extremas también pueden ayudarte a perder peso rápido, pero generan un efecto de rebote y además pueden ser dañinas para tu salud. Por eso aquí te presentamos las 4 dietas más efectivas para perder peso rápido y de manera saludable.

Dieta de ayuno intermitente.

Ayuno intermitente.

Es una dieta de reciente uso, sin embargo, está en boca de todos por lo efectiva que es. Es importante planificar bien ésta dieta e informarnos correctamente con un profesional sobre ella, ya que un mal seguimiento podría causar desequilibrios metabólicos.

Esta dieta trata de hacer las comidas en menos horas. El modelo que más se utiliza es el 16/8 en el cual se hace un ayuno prolongado por 16 horas y se come en las 8 horas restantes; normalmente el ayuno es recomendado de la cena a la comida, por ejemplo, cenar a las 8pm y comer a las 12pm del día siguiente.

También es importante que tomes en cuenta los alimentos que vas a consumir en esas 8 horas, debes de tener preferencia hacia alimentos frescos, que no sean procesados ni azucarados. ¡Parece difícil, pero tú puedes!

Dieta mediterránea.

Esta dieta es muy famosa en España. Está basada en consumir en mayor cantidad vegetales y gasas vegetales como el aceite de aguacate o de oliva, alimentos naturales y reducir al máximo el consumo de carnes, alimentos procesanos, comidas rápidas y comerciales.

Si lo que deseas es perder peso rápido este es el tipo de dieta ideal para ti, además de que es muy saludable.

Dieta nórdica.

Dieta nórdica.

Ésta y la dieta mediterránea son el tipo de dieta recomendada por la OMS que todos deberíamos seguir para cuidar nuestra salud. La dieta nórdica es muy parecida a la mediterránea, se basa en el consumo de vegetales, frutas, alimentos frescos, evitar alimentos refinados y snacks comerciales.

La diferencia radica en los alimentos en concreto que consumen en este régimen. Por ejemplo, la dieta nórdica recomienda aumentar el consumo de pescado y consumir los alimentos de temporada. Aquí son esenciales los vegetales de hoja verde, bayas, frutos de bosque, avena, atún o cualquier otro tipo de pescado graso.

Dieta cetogénica.

Pirámide de dieta cetogénica.

También llamada dieta keto. Ésta dieta está muy de moda últimamente, sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque nos ayuda a perder peso rápido, no es como la dieta nórdica una dieta que debe ser tomada como régimen alimenticio, ya que tiene ciertas condiciones, por ejemplo, está contraindicada en personas que tienen enfermedades metabólicas o diabetes.

La dieta cetogénica, se basa específicamente a reducir al máximo los carbohidratos para entrar en un estado de cetosis. El estado de cetosis hace que nuestro cuerpo aproveche la grasa de manera rápida, además impide el acumulo de glucosa en sangre.

Es muy importante que sepas que esta dieta no es para todas las personas, se recomienda únicamente para control de peso en personas con obesidad o cuando el objetivo es la definición de músculo.

Así que si crees que esta dieta va contigo para lograr tus objetivos, es de vital importancia que consultes a un médico o nutriólogo antes de decidir iniciarla, ya que si no se lleva a cabo de forma adecuada podrías entrar en un estado de cetoacidosis, lo cual causa muchos problemas de salud.

Te puede interesar: Correr para perder peso: ¿Cómo conseguir mejores resultados? AQUÍ TE LO DECIMOS

Ahora que sabes un poco más sobre dietas, escoge la que te agrade más y no olvides el ejercicio aeróbico para perder peso más rápido, además de consultar a tu médico o nutriólogo. ¡ÁNIMO, TÚ PUEDES!