Las cinco razas de perros que son las favoritas de los niños.

Tener un perro en casa siempre es una buena opción para que los niños aprendan diversas cosas como el relacionarse, la responsabilidad e incluso desarrollarse emocionalmente, pues los perros aportan innumerables beneficios además de su cariño y compañía.

Conoce cuales son las cinco razas de perros que son las favoritas de los niños y que además son las más tiernas.

En el mundo existen alrededor de 700 mil razas, que se diferencian desde el tamaño, color, complexión, modo de vida e incluso de su alimentación, algunas son más dóciles y files que otras, cariñosas o toscas, pero si se les educa de manera adecuada la raza no determina un comportamiento ni el amor que los perros transmiten.

Cinco razas favoritas de los niños

Yorkshire Terrie

Esta es una de las razas pequeñas que les gusta tanto a niños como adultos, pues por su tamaño pueden ir con sus amos a diferentes lugares, además son muy graciosos y sociables cuando se le hacen mimos y caricias.

Yorkshire Terrie.

Tienen un promedio de vida de 14 años, ladran mucho, no requiere de tantos cuidados, no necesitan un espacio tan grande para poder ejercitarse, es sensible al frio y propenso a escalofríos.

Beagle

Esta raza es muy alegre, cariñoso y le gusta la compañía de los niños, pero si se deja solo puede destruir las cosas del lugar lo que causa mucha gracia, pero en ocasiones saca de quicio.

Beagle.

Tienen un promedio de vida de 12 años, tiene tendencias de que cuando está dormido ronca, es de pocas necesidades y no debes confiarte tanto para que cuide tu casa, pues le gusta hacerse de amigos.

Golden Retriever

Esta raza es muy fiel y cariñosa, les gusta jugar con los niños y tiende a llevarse bien con otro tipo de mascotas y al igual que el Beagle pueden llevarse fácilmente con personas extrañas.

Golden Retriever.

Tiene un promedio de vida de 10 años, requiere de aproximadamente 40 minutos por día para que se ejercite, su ladrido es moderado, es de bajas necesidades y obedecen muy fácilmente.

Pastor alemán

Esta raza es muy popular, lo que a los niños le gusta de ella es que son traviesos y necesitan ejercicio a diario, por lo que deben salir a pasear al parque o alguna zona fuera de casa.

Pastor alemán.

Tienen un promedio de vida de alrededor de 12 años, ladran poco, a menos que vean a una persona extraña cerca de casa, es de gran tamaño por lo que requiere un espacio de acuerdo a su estatura.

Bichón frise

Es una raza muy juguetona a tal grado de que destruye las cosas de su alrededor, es un perrito que ladra muy poco, es muy conocido por su pelaje blanco y rizado.

Bichón frise.

A comparación de las otras razas, este si requiere de un cuidado extra por su pelaje, tiene un promedio de vida de 12 años y son fáciles de entrenar.