Las caras y gestos de George, Charlotte y Louis se llevan el Trooping the Colour

Si bien hace unas semanas vimos a los Duques de Cambridge en compañía de sus 3 hijos durante la presentación del jardín “Back to the Nature” (que diseñó Kate), este es el primer acto oficial en el que los vemos a todos juntos, y vaya que los pequeños George, Charlotte, y especialmente el principito Louis, tuvieron una gran tarde celebrando a su bisabuela, la Reina Isabel, durante el Trooping the Color.

Como cada año, se llevó a cabo la celebración oficial del cumpleaños de la Reina con un desfile militar, y aunque varios reflectores se dirigieron al regreso triunfal de Meghan Markle (después de un mes de haber presentado a Archie ante los medios), los hijos de Kate Middleton y el Príncipe William se convirtieron en los protagonistas absolutos de la tarde.

William y Kate con sus pequeños, George, Charlotte y Louis, durante el Trooping The Colour

Como siempre, pudimos ver a los más pequeños de la familia real disfrutar del evento, sin embargo, quien más se divirtió fue el Príncipe Louis, quien además de aparecer por primera vez en un evento público, hizo su gran debut en el balcón del Palacio de Buckingham.

Así disfrutó el Príncipe Louis de su primer evento público

Sabemos que George ama los aviones, aunque en esta ocasión apareció un poco serio, y a Charlotte le encantan los actos públicos, pues es muy social y disfruta de saludar, pero el encargado de mantener completamente ocupados a William y Kate fue Louis, pues entre cambio y cambio de brazos, el pequeño le ha arrancado varias carcajadas a sus padres.

Los Cambridge tuvieron una excelente tarde durante el Trooping the Colour

Para la ocasión los 3 pequeños han asistido bien combinados en color azul y aunque George no estuvo tan sonriente y activo como en otras ocasiones, Charlotte y Louis no podían parar de saludar. Definitivamente una increíble primera experiencia para el más pequeño y para los orgullosos padres.

Los Cambridge durante el desfile militar en honor al cumpleaños de la Reina Isabel

