Las caras de Frida Kahlo a más de cien años de su nacimiento

Frida Kahlo la mujer que inspira a mujeres, a poder con todo aunque te duela el cuerpo e incluso el alma, que no hay motivo que sea pretexto para guardarse y no lograr tus sueños, ese es el rostro de una mujer mexicana más famoso tanto en México como en el extranjero. La pintora que con sus autoretratos nos ha permitido conocerla profundamente y no solo físicamente, también saber sus alegrías, dolores, heridas, ella fue, es y será siempre Frida.

¿Quien fue Frida?

Nace en Coyoacán en 1907, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, hija del fotográfo alemán judeohúngaro Guillermo Kahlo nacionalizado mexicano y de Matilde Calderón. A sus escasos 6 años contrajo poliomielitis, la primera marca importante que llegó a su vida y que la obligó a estar en cama por nueve meses y que dejó como huella la pierna derecha más delgada.

Ella es Frida Kahlo.

La vida la rompió y ella se reinventó

A los 18 años, Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a tener una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar, y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras.

Uniendo los pedazos

Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes, sufriendo además fracturas en dos costillas, en la clavícula y tres en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en once partes, su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó y un pasamanos la atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Fue atormentada con múltiples operaciones quirúrgicas (por lo menos 32 a lo largo de su vida), corsés de yeso y de distintos tipos, así como diversos mecanismos de "estiramiento".

La señora de Rivera

El 21 de agosto de 1929 se contrae matrimonio con uno de los muralistas más aplaudidos en México, Diego Rivera, y es así como inició una relación que consistió en amor, aventuras sentimentales, vínculo creativo, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio (entre ellos) en 1940. A lo largo de su matrimonio con Diego Rivera sufrió una serie de abortos que continúo rompiendola emocionalmente.

El amor-odio Rivera Kahlo.

Las "dos Fridas" una misma:

Es difícil separar a la pintora de su obra cuando su obra habla de ella misma, clasificarla es complicado ya que sus pinturas son una autobiografía complicada de analizar pero con un gran toque de surrealismo.

Las dos Fridas

Su inicio fue durante la convalecencia del accidente, no podía sentarse, así que comenzó a pintar tomándose ella misma como modelo principal. Le colocaron un espejo bajo el dosel de su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitía pintar estando acostada. Éste fue el inicio de una larga serie de autorretratos, tema que ocupa la mayor parte de su producción pictórica, de carácter fundamentalmente autobiográfico.

"Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco", Frida.

Así se creó la leyenda

Lo que contribuyó a la creación del mito del personaje de Frida fue su forma de vestir y de arreglarse, frecuentemente ataviada con vestimentas, collares y elementos inspirados en el folclore mexicano tanto precolombino como del periodo colonial. Fue su marido, Diego Rivera, quien le recomendó que se vistiera así y diera esa imagen, creando todo un estilo propio pero sobre todo creando toda una leyenda.

Así se creó la leyenda.

Carta de Trotski

“Te amé desde siempre y a escondidas, me encontraba dueño de un juego de principios en los que me arrellanaba como un castor y esquivaba el fantasma de tu bigote, tu porte de soldadera y esa sed de besos (…) ¿Debo dejarte en las odiosas manos de Diego? Profetizo que en un remoto lugar se verá multiplicado tu entrecejo…”, le escribió el revolucionario ruso León Trotski a Frida Kahlo, luego de haber vivido como asilado político junto a su mujer, durante un largo tiempo en la casa de los artistas en su casa de Coyoacán, en Ciudad de México.

Su relación con Trotski.

