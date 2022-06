¿Las canas salen por estrés? Conoce que revela un estudio de Harvard. Foto: allthingshair.com

Las canas no son siempre agradables para todos, ya que se vinculan con el envejecimiento, de ahí que muchos optan por teñirlas, pero ¿es cierto que salen por estrés?, ¡te diremos lo que opina un estudio de Harvard!

En La Verdad Noticias te revelamos que fue Harvard Health Publishing quien publicó la investigación, mismo que dejó al descubierto la razón más frecuente por la que el cabello se vuelve blanco.

Anteriormente te contamos sobre los tintes caseros; sin embargo, ahora te diremos todo lo que tienes que saber sobre la razón por la que el pelo deja de ser negro.

Por esta razón salen las canas ¿no es el estrés?

Mujer con raíces de cabello blancas. Foto: mejorconsalud.as.com

El estudio asegura que en los seres humanos no es común que las canas se vinculen con el estrés y aseguró que el cabello en realidad no se vuelve gris, ya que el folículo piloso produce y al mismo tiempo fija el color, de ahí que si tienes mechones rubios, negros o rojos este color no cambiará a menos que se tiñe con un tinte.

Aunque, sí destacó que en medida de que envejecen los folículos pilosos van produciendo menos color, de ahí que después de los 35 años es más común que el pelo comienza a salir sin color.

Ante esto, el miembro de la Facultad de Medicina de Harvard, Robert H. Shmerling, detalló que es mentira que el estrés en sí cause canas, pero comentó que, si es posible que desencadene “efluvio telógeno”, una condición donde el cabello se cae tres veces más rápido de lo común, pero que al final el cabello crece de nuevo, así que no puede generar calvicie, pero, sí destacó:

“...es posible que el cabello que crece sea gris en lugar de su color original.”

Por otro lado, la investigación indica que lejos del estrés y la edad, es importante que se ponga mayor atención a la genética heredada, ya que al observar a las generaciones pasadas se puede tener más idea sobre sí se es más propenso o no a tener cabello blanco con la edad.

¿Dónde salen primero las canas?

Generalmente en la parte posterior de la cabeza y en las sienes, después comienzan a salir en todo el cuero cabelludo.

Conoce más sobre este tema leyendo Looks con canas para resaltarlas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de milenio.com