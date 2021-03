Las 5 bebidas alcohólicas más saludables, según investigaciones

Si bien el alcohol ciertamente tiene algunos efectos negativos para la salud, también puede haber ventajas para un consumo moderado. Megan Kober, dietista registrada de Metabolism Makeovers explica que no es que el alcohol en sí es saludable, pero la investigación ha demostrado que tomar una copa o dos al día en realidad puede tener algunos beneficios protectores para la salud del corazón y, ayuda a relajarnos.

Para mantenerse saludable, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que los hombres no tomen más de 2 bebidas al día y las mujeres no más de 1 bebida al día. Si bebe, hay opciones saludables de alcohol que puede hacer. A continuación La Verdad Noticias te sugiere las 5 opciones más saludables y cuáles debe evitar.

Vino tinto

Vino tinto. Foto: ABC de Sevilla

Cuando se trata de un alcohol más saludable, el vino tinto es el primero en la lista. El vino tinto contiene antioxidantes, que pueden proteger sus células del daño, y polifenoles, que pueden promover la salud del corazón. El vino blanco y la rosa también los contienen, solo que en cantidades más pequeñas. La investigación muestra que el vino tinto se asocia con mejorar: Salud cardiovascular, densidad ósea y la salud del cerebro.

Un estudio de la Universidad de Tufts en Boston (EE.UU.) con más de 2.400 participantes, demostró que las mujeres que beben vino tienen menos posibilidades de perder masa ósea que las mujeres que no beben, debido al efecto positivo sobre la densidad mineral ósea, tanto en el caso del vino como de la cerveza. No importa qué tipo de vino esté buscando, Kober recomienda buscar vinos naturales. Estos vinos tienen muchos menos aditivos y su hígado no tendrá que trabajar tan duro, lo que se suma a los beneficios para la salud que puede obtener de su vino.

Champán

Champagne. Foto: Infobae

Las uvas que se utilizan para hacer champán tienen un alto contenido de compuestos fenólicos, un tipo de antioxidante que puede mejorar la salud del cerebro y puede ayudar a reducir el riesgo de demencia. De hecho, un estudio en animales de 2013 encontró que el champán mejoraba la memoria en roedores de edad avanzada. Si bien los hallazgos aún no se han confirmado para los cerebros humanos, los investigadores creían que los resultados eran prometedores y coincidían con resultados similares para otros alimentos ricos en antioxidantes como los arándanos.

El Dr. Jeremy Spencer, investigador y científico por la Universidad de Reading, U.K afirma: hemos descubierto que beber un par de copas de champán al día es beneficioso para las paredes de los vasos sanguíneos, lo que nos lleva a sugerir que el champán tiene el potencial de evitar ataques al corazón y enfermedades cardiovasculares.

Tequila

Tequila. Foto: Gobierno de México

El tequila es de las bebidas alcohólicas más consumidas a nivel mundial y es 100% mexicano, pero consumirlo en exceso siempre causa múltiples enfermedades. Sin embargo, cuando se bebe con moderación, puede tener algunos beneficios ya que proviene del agave, así lo indica un estudio de la American Chemical Society.

La investigación en ratones muestra que consumir la planta de tequila de agave puede aumentar la absorción de calcio y mejorar la salud ósea. Sin embargo, para los humanos, es dudoso que beber tequila realmente pueda ayudar a tratar la deficiencia de calcio o afecciones óseas como la osteoporosis. Aún así, los licores claros como el tequila son generalmente una opción de bebida baja en calorías, y podrías hacerlo mucho peor si bebes. Los licores claros como el vodka, el tequila y la ginebra son más bajos en azúcar y calorías y son más fáciles de metabolizar para nuestro cuerpo.

Whisky

Whisky. Foto: Expansión

El whisky es una bebida alcohólica obtenida por la destilación de la malta fermentada de cereales tales como la cebada, trigo, centeno y maíz, y su posterior añejamiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco; este destilado se comercializa generalmente con un contenido de alcohol entre 40 y 62%.

Todos hemos oído hablar de los beneficios antioxidantes del vino tinto, y las investigaciones han descubierto que el whisky puede tener un efecto similar. De hecho, ese estudio concluyó que el consumo moderado de alcohol y una mayor ingesta de antioxidantes pueden ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca.

Aunque nos parezca increíble beber whisky puede ser el acompañante perfecto para una dieta saludable y equilibrada, ya que es una bebida baja en grasas. Un estudio realizado en EEUU ha verificado que 45ml de whisky no tienen ningún tipo de grasa, y además la cantidad de azúcar en esa medida concreta es de tan solo 0.04 gramos, una cantidad que el organismo descompone y transforma en energía. Por lo que podrás beber un vaso de whisky sin tener que preocuparte por tu peso.

Kombucha dura

Kombucha. Foto: La Vanguardia

La kombucha es una bebida elaborada a partir de té fermentado. Normalmente, tiene un contenido de alcohol extremadamente bajo, tanto que no se clasifica como bebida alcohólica. Sin embargo, algunos fabricantes de kombucha ahora están produciendo kombucha dura, que tiene un contenido de alcohol similar a la cerveza o al seltzer duro. La kombucha regular tiene algunos beneficios para la salud, incluida la reducción de la presión arterial y los niveles de colesterol, y ayuda a la digestión.

Todavía no está claro si se traducen en kombucha dura. Sin embargo, algunas marcas de kombuchas duras no tienen azúcar, lo cual es excelente desde el punto de vista de la salud. No importa qué alcohol esté bebiendo, debe mantenerse alejado del azúcar, ya que el azúcar está asociado con una serie de efectos nocivos para la salud, desde el aumento de peso hasta las enfermedades cardíacas.

