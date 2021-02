Las 5 Cirugías plásticas más comunes para las mujeres

Cada vez más mujeres optan por cirugías cosméticas para ayudar a aumentar su confianza y crear una imagen corporal más saludable. Con celebridades, cirujanos y gente común discutiendo abiertamente diferentes tipos de cirugías plásticas, no es de extrañar que estos procedimientos sean populares, te invitamos a conocer los 5 más comunes.

Las cirugías cosméticas vienen en muchas variedades diferentes, cada una de las cuales involucra diferentes partes del cuerpo. La Verdad Noticias te invita a mantenerte informado sobre esta tendencia que cada vez es mayor entre las mujeres, tal vez ya hayas oído hablar de alguna,te contamos de qué se tratan.

Cirugía de Liposucción

Liposucción de abdomen. Foto: Youtube

La liposucción es uno de los procedimientos cosméticos más conocidos tanto para mujeres como para hombres. Esta cirugía ayuda a mejorar la forma del cuerpo de un individuo al eliminar los depósitos de grasa y dejar un aspecto más delgado y tonificado.

La liposucción es un procedimiento quirúrgico en el que se usa una técnica de succión para eliminar la grasa de áreas específicas del cuerpo, como el abdomen, las caderas, los muslos, los glúteos, los brazos o el cuello. Con la liposucción también se da forma (moldea) a estas áreas. La liposucción también se denomina lipoescultura y moldeado corporal.

La liposucción no se considera típicamente un método general ni una alternativa para bajar de peso. Si tienes sobrepeso, es probable que bajes más de peso con dieta y ejercicio o mediante procedimientos bariátricos (como la cirugía de bypass gástrico) que con una liposucción. Puedes ser un candidato para la liposucción si tienes demasiada grasa corporal en lugares específicos pero tienes un peso corporal estable.

Aumento de senos

Cirugía aumento de senos. Foto: Dr. Joaquín Perez

El aumento de mamas, también conocido como mamoplastía, es una cirugía que se realiza para aumentar el tamaño de los senos. Implica colocar implantes mamarios debajo del tejido mamario o los músculos del tórax.

Es un procedimiento que mejora el tamaño o la forma de los senos de la paciente. Los implantes mamarios son una de las formas más comunes de aumento mamario. Si bien este es un procedimiento cosmético común, también hay muchos usos médicos para los procedimientos de aumento de senos. Algunas mujeres tienen aumentos de senos después de una mastectomía, mientras que otras lo hacen para ayudar a aliviar el dolor de espalda u hombro que resulta de los senos asimétricos.

Si estás pensando en someterte a un aumento de mamas, consulta con un cirujano plástico. Asegúrate de que entiendes qué implica la cirugía, incluidos los riesgos posibles, las complicaciones y la atención de seguimiento.

Reducción de senos

Reducción de senos. Foto: Clínica plana

Las reducciones de senos también se encuentran entre los tipos más comunes de cirugía plástica para mujeres. La cirugía de reducción de mamas, también conocida como mamoplastia de reducción, es un procedimiento que se utiliza para eliminar el exceso de grasa, tejido y piel de las mamas. Si tienes mamas grandes, podrías optar por someterte a una cirugía de reducción de mamas para aliviar la incomodidad o lograr un tamaño de mamas proporcional a tu cuerpo.

La cirugía de reducción de mamas también podría ayudar a mejorar tu autoestima y autoconfianza y tu capacidad para participar en actividades físicas. Si estás considerando la cirugía de reducción de mamas, consulta con un cirujano plástico certificado.

Es importante comprender qué implica la cirugía de reducción de mamas, tales como los posibles riesgos y complicaciones, así como establecer expectativas realistas. Al igual que con el aumento de senos, este procedimiento también puede ayudar a aliviar el dolor crónico de espalda, hombro o cuello que viene con los senos asimétricos o pesados.

Abdominoplastia

Abdominoplastia. Foto: Youtube

Una abdominoplastia es un procedimiento cosmético que se realiza en el área abdominal. A diferencia de la liposucción, que elimina el exceso de grasa, una abdominoplastia sirve para eliminar la piel adicional del área, creando una apariencia más firme y suave. Las abdominoplastias son opciones populares para las mujeres que han dado a luz recientemente o han perdido una cantidad significativa de peso.

Es un procedimiento ideal para pacientes sanas, psíquicamente estables y con unas expectativas realistas. Si es una mujer la que va a someterse a una abdominoplastia, es preferible que no tengan pensado volver a quedarse embarazas.

La operación no sirve para adelgazar: es recomendable que las personas estén en su peso idóneo. Además, no sirve para quitar la totalidad de las estrías, sólo elimina las que están en la piel sobrante. La cicatriz resultante de la cesárea no suele interferir en la cirugía plástica abdominal.

Rinoplastia

Rinoplastia. Foto: Youtube

Una rinoplastia es un procedimiento que da nueva forma a la nariz de las personas. Esto tiene beneficios tanto cosméticos como médicos. Las mujeres a menudo se hacen rinoplastias para crear un aspecto refinado o equilibrado. Sin embargo, los médicos también pueden usar este procedimiento para ayudar a solucionar problemas respiratorios, como un tabique desviado, que puede causar dificultad para respirar en un paciente.

La parte superior de la estructura de la nariz es hueso y la parte inferior es cartílago. La rinoplastia puede modificar el hueso, el cartílago, la piel o las tres cosas. Habla con el cirujano sobre si la rinoplastia es adecuada para ti y lo que puede lograr. Al planificar la rinoplastia, el cirujano considerará tus otras características faciales, la piel de la nariz y lo que te gustaría cambiar. Si eres candidato para la cirugía, el cirujano elaborará un plan personalizado para ti.

No importa qué tipo de cirugía plástica necesites, es importante mantener tus resultados para que puedas apreciar tu nueva apariencia y estilo de vida en los próximos años. Una gran parte del mantenimiento de resultados radica en el proceso de recuperación. Descansar bien, comer una dieta equilibrada y usar prendas de compresión de grado médico pueden proporcionar una recuperación más suave y cómoda, ayudándote a volver a ponerte de pie para tu nueva vida.

