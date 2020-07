Las 20 mejores canciones de amor de todos los tiempo ¡imposible no cantarlas!

Las mejores canciones de amor. Foto: Los 40

No tienes que estar enamorado para escuchar una canción de amor, son geniales para muchas ocasiones diferentes, ya sea ser lindo y tierno o tocar la radio en un viaje por carretera con tus mejores amigas.

Dado que el género es tan expansivo, incluso tienes un montón de opciones para adaptarse a tu estado de ánimo exacto: está el clásico tipo de canciones de amor tipo Frank Sinatra, las canciones de amor inspiradas en la música country, las canciones de rock 'n' roll y, por supuesto, El canon completo de Drake.

Sabes que es una buena canción de amor cuando la escuchas y la sientes profundamente en tu alma: tu corazón comienza a latir como lo hacía cuando el niño más lindo de tu clase de tercer grado te sonreía.

Dado que 2020 ha sido un año difícil, una lista de reproducción llena de canciones de amor es justo lo que ordenó el médico, además de adherirse al distanciamiento físico adecuado y el uso de mascarillas.

Mejores canciones de amor

Amor sangrante por Leona Lewis

Puedes perder la voz tratando de tocar las notas increíblemente altas de Leona, pero nada puede evitar que grites "mantenga, siga sangrando amor" en la parte superior de sus pulmones.

Por fin de Etta James

No encontrarás una voz tan suave o sedosa como la única Etta James. Sí, es posible enamorarse de una voz.

No puedo evitar enamorarme de ti por Elvis Presley

El Rey del Pop seguramente sabe cómo hacer latir y desmayar un corazón. Ahora esto, mis amigos, es romance.

Porque me amaste por Celine Dion

Vamos, es Celine Dion. No más preguntas.

Fast Car de Tracy Chapman

Acordes de guitarra simples y letras poderosas que te harán sentir desconsolado y eufórico. No podría ser una lista de "mejores canciones de amor" sin ella.

Amante de Taylor Swift

De todas las canciones de amor que Taylor Swift ha escrito, esta se lleva la palma. Podríamos dejar las luces de Navidad hasta enero.

Haz que sientas mi amor por Bob Dylan

Bob Dylan canta No hay nada que no haría / Para hacerte sentir mi amor, que, en mi humilde opinión, resume bastante bien lo que es el amor.

Lo que sea de Zac Brown Band

Una buena canción de amor country de ZBB. Cuando lo sabes, lo sabes.

Días como este de Van Morrison

Casi cualquier canción de Van Morrison me da vibraciones de canciones de amor de baile lento en el porche.

Cada aliento que tomas por la policía

Ese tipo de amor que todo lo consume, no puede vivir sin ti. Incluso si crees que esta canción es cursi, lo que sí es cierto, debes admitir que captura un estado de ánimo.

Amor en el cerebro de Rihanna

Deja que RiRi nos regale nada más que los hechos sobre cómo nos vuelve locamente loca el amor.

Llévame a la luna por Frank Sinatra

No se puede hablar de canciones de amor sin mencionar a este chico. Frank Sinatra y las canciones de amor van juntas.

Perfecto por Ed Sheeran

Cuando te miro por Miley Cyrus

¿Conoces ese momento cuando miras a alguien y todo tiene sentido? Miley también.

Tienes el amor de Florence + The Machine

De acuerdo, técnicamente esta es una versión (que está bastante en la marca para las canciones de amor, ¿no?). La canción original fue cantada por The Source con Candi Staton, lanzada en 1986, pero la forma en que Florence combina la emoción en este es realmente incomparable.

Alguien como tú por Adele

Podrías escuchar esta canción más de 1,000 veces y aún te sentirías tan conmovido como la primera vez que la escuchaste. Adele, hombre. Ella sabe lo que está haciendo.

Todo de mí por John Legend

Es imposible no sentir un amor completo, incondicional e infinito después de escuchar la voz de este ángel. Me gusta fingir que John lo escribió para mí, no para Chrissy. (Lo siento, Chrissy, no faltaste al respeto).

Amarillo por Coldplay

"Mira las estrellas / Mira cómo brillan para ti / Y todas las cosas que haces". No mentiré, esta canción fue como mi educación en canciones de amor, y * todavía * me pone la piel de gallina.

Siempre te amaré por Whitney Houston

No puedes escuchar esta canción sin descifrarla. Se merece un rendimiento completo. Es como estirar-tus-brazos-abiertos y cantar-tu-smol-lil-heart-out-moment. Es lo que Whitney hubiera querido.