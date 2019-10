Las 10 tendencias que se volverán top en 2020| IFEMA / UGO CAMERA

Un mes de la moda lleno de éxito ofrece un fascinante moodboard para la nueva temporada. Del gran downtown de Nueva York, al lujoso centro de Paris, este es el repaso de Vogue de las 9 mejores tendencias que dominaran el 2020.

Ropa interior visible.

El increíble desfile de Casey Cadwallader para Mugler nos permitió ver a Bella Hadid luciendo una media de cuerpo entero que dejaba ver sus glúteos y permitir al diseñador ofrecer un mensaje de confianza en el cuerpo de cada individuo.

Chicas modelando ropa.

Faldas lápiz.

No cabe duda que Alessandro Michele es conocido por sus ostentosos movimientos en la alfombra roja y sus decadentes decoraciones, sin embargo, para esta primavera-verano 2020 decidió contar una historia diferente. Las faldas de lápiz están ahora a la orden del día para aquellas chicas que busquen un look ladylike como parte de un uniforme moderno y ultra usable.

Modelos en pasarela con falda tipo lápiz.

Drapeados.

El renacimiento de los drapeados de diosa ofrece una nueva e ingeniosa versión de los vestidos de primavera. Los diseños y favorecedores de JW Anderson fueron un completo éxito entro los editores de moda en Londres.

Drapeados en pasarela.

Blusa Blanca 4.0

Estas nuevas blusas no exhiben volantes ni truco alguno, de hecho, no presume de nada en absoluto. (Lo mismo es aplicado a las cómodas blusas de la colección Primavera-Verano 2020 de Celine). No fue elaborada para ser usada de manera asimétrica y evidentemente no hay ningún toque decorativo.

Blusa blanca en pasarela.

Encaje.

El director creativo de Loewe, Jonathan Anderson tomó la delantera de este look de la cabeza los pies con un delicado giro, pues logró coordinar pantalones y vestidos en un solo conjunto. De la misma forma, en Isabel Marant esta tela que te permite ver a través de ella fue un completo toque de elegancia y modernidad que resulto ser todo menos “pasada de moda”.

Chicas modelando ropa de encaje.

Optimismo de los años 70.

La singular combinación de sastrería de los años 70 con fabulosos detalles futuristas alcanzó el éxito de la noche. Este estado de animo fue compartido en Nueva York “Estaba muy emocionado por el tema del safari de los años 70 del otoño, así que estoy continuando un poco con eso” dijo Maryan Nassir Zadeh a Vogue en días previos a su desfile.

Chicas modelando ropa.

Hombros poderosos.

En las ultimas temporadas algunas versiones modernas de los blazers de estilo ochentero ha cambiado por completo la silueta pesada de la parte superior y se ha convertido en la favorita de street-style. Solo se añade unos lentes oscuros y botas al tobillo de punta cuadrada y listo, un look con gran brillo.

Modelos resaltando sus hombros.

Crochet

Tan poco pretencioso puede llegar a ser su crochet de lujo, ciertamente no esta hecho para la playa, sin embargo, deja que estos abiertos tejidos adornen tu atuendo de lujo para la oficina o un paseo al llegar la primavera.

Modelo con crochet.

Gabardinas.

¿Cómo usaremos nuestra gabardina en la primavera? Abierto para poder lucir un mini vestido con corsé o combinadas con las piernas al desnudo para lucir unos esculturales mules.

Modelo con gabardina.

Hot Shorts

El principal espectáculo en solitario de Virginie Viard en Chanel le un dijo un completo giro a las reglas clásicas de la casa, dandole vida una vez mas al Hotpant. Su mensaje fue: “Deshazte de los biker shorts por las bermudas con un dobladillo ultra abreviado”.

