Las 10 mejores canciones para el día del padre, ¿Cuál dedicarle a papá?

Celebra a papá con las mejores letras de canciones para el día del padre que grandes compositores nos han regalado.

¿Qué canción dedicar este día del Padre?

Canciones para el día del padre

El Día del Padre es una celebración u homenaje dedicado a todos nuestros padres, y se celebra cada año el tercer domingo del mes de junio. En este 2021, la fecha corresponde al 20 de junio.

Para celebrar este día del padre, qué mejor manera que escuchar las canciones más destacadas en español dedicadas a papá. Por esta razón, te compartimos las 20 canciones del día del padre más recordadas, junto con un fragmento de su letra.

Las canciones para el día del padre son perfectas para cantarle a papá, recordarlo, y hacerle sentir que se le quiere. También, en la lista encontraremos canciones en la que los padres cantan a sus hijos, haciéndoles saber lo importante que son ellos en sus vidas, y de la bendición de ser papá.

Canciones para el día del Padre

Alejandro Sanz - Ese que me dio vida

No eres sólo aquel que firma en el libro de familia, ni eres el silencio en el sofá

Viendo un partido en zapatillas eres mucho más.

Yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo.

Él tiene los ojos buenos y una figura pesada

La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa.

Vicente Fernández - Cuando yo queria ser grande

Hoy ya no quiero que pasen los años porque mi padre ya está viejo

se la han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos.

José Luis Perales - A mi padre

Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma luce sobre su pecho camisa blanca.

Con su mirada, con su mirada me dice que la vida no vale nada.

Julio Jaramillo - Padre mio

Vos fuiste maestro, sos el amigo que ofrece sin pausa su buen corazón.

Padre mío desde el fondo de mi alma te recuerdo siempre, siempre, cada vez con más amor.

Roberto Carlos - Mi querido, mi viejo, mi amigo

Tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio, y abrigo

va calando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo.

Laura Pausini - La meta de mi viaje

Y a vivir nos enseñabas tú cada día más aún

con tus ojos llenos de ese amor por dos hijas locas de ilusión.

Chito Galindo & Sonora Matancera - Queridos padres

Padre de ti siempre llevo el ejemplo y la moral

Y de ti querida madre tu gran cariño y bondad.

Antonio Aguilar - Que falta me hace mi padre

Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy.

Ya mi Dios se lo llevo cuan solita que esta mi madre

Enrique Iglesias - Quizás

Hola viejo dime cómo estás los años pasan y no hemos vuelto a hablar

y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti.

