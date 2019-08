Lanzan nuevo VIAGRA para mujeres al mercado

Todos conocemos la famosa pastilla azul o “viagra”, que en realidad es un fármaco llamado sildenafilo y ayuda a tratar la disfunción eréctil (y la hipertensión arterial pulmonar), sin embargo, pocos conocemos la viagra femenina, pues en realidad lleva muy poco tiempo en el mercado.

Si bien apenas ahora en septiembre la farmacéutica Amag lanzará “Vyleesi” para impulsar la líbido de las mujeres premenopáusicas, desde hace 4 años Addyi lanzó “Sprout”, la cual consiste en un tratamiento continuo de una pastilla diaria.

Ahora bien, a diferencia del viagra masculino y Sprout, que son pastillas, Vylessi será aplicado en inyecciones, y estas deberán de ser suministradas 45 minutos antes del acto sexual.

A pesar de que el producto se planea vender en 800 euros, algo así como mil 700 pesos mexicanos, la noticia ha sido bien recibida por los mercados e incluso las acciones de Amag han crecido en un 4%.

Entre las razones de su latente éxito podrían encontrarse que se trata de un método novedoso y que no hay mucha competencia en el mercado, pues a pesar de que Sprout sería su rival directo, la FDA (Food and Drug Administration, responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, entre otros) informó que su efectividad era muy limitada y su consumo podría ser peligroso. Además no se ha asegurado si se puede combinar con alcohol o no.

En cambio, Vyleesi ya ha sido aprobada y la FDA únicamente recomendó que no se administre más de una dosis cada 24 horas u 8 al mes. Asimismo, no se ha advertido de ninguna incompatibilidad del medicamento con el alcohol.

Por último, cabe mencionar que a diferencia de la viagra masculina, que eleva el flujo sanguíneo hacia el órgano sexual para lograr la erección, tanto Vyleesi como Sprout funcionan al activar las zonas del cerebro que promueven el deseo sexual.

