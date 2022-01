Lady Di y su corte de cabello que reinará en las tendencias del 2022. Foto: marca.com

Lady Di siempre destacó por su estilo lleno de buen gusto, sofisticación y clase, pero, aunque hay decenas de outfits que se hicieron famosos, nadie olvida uno de sus cortes de cabello que simplemente hicieron la diferencia en su época y en su vida, ese mismo estará muy en tendencia este 2022, ¡descubre cuál es!

En La Verdad Noticias te recordamos que la Princesa Diana se volvió en los 70’s y 80’s en todo un icono de la moda, y aún tras su muerte ¡sigue vigente!

Anteriormente te contamos que Diana Spencer pudo ser asesinada por la realeza; sin embargo, ahora te diremos cuál es su look de melena que este año se pondrá muy de moda, ¿te atreves a llevarlo?

Corte de cabello de Lady Di que será tendencia este 2022

Lady Di. Foto: heraldodemexico.com.mx

El look más famoso de la suegra de Meghan Markle era un corte de pelo clásico que tenía un pequeño flequillo con el cabello corto, y aunque fue por este que marcó la historia de su vida en moda, pues, se le veía increíble, luego de su muerte algunos de sus seres queridos aseguraron que este peinado fue causa para ella de risas y bromas.

La razón cómica de este look se debe a que en una ocasión sus amigos cercanos le dijeron que se pusiera sobre este una peluca larga y rubia para que así el Príncipe Carlos pensara que era Camilla de Cornualles, pues, como saben estos dos siempre mantuvieron una relación extramarital.

Ante estos comentarios la Princesa Diana siempre reaccionó de forma relajada y divertida, y a pesar de ello, jamás cambió su estilo de cabello, al parecer ¡le encantaba!

¿Cómo se llama el corte de cabello de Diana?

Diana y Carlos. Foto: heraldodemexico.com.mx

Este look se conoce como ‘Bob chop’ y aunque no es uno de los favoritos del 2022, si se lleva con muchas ondas como se usaba en el 2010 y así, está bien visto, y una de sus características principales es que da un look despeinado y elegante que fascina a muchos, además, claro de que es súper práctico.

Es importante que, para igual el estilo de la Princesa Diana con este corte, este debe quedar al nivel de la mandíbula, por su forma asimétrica, que deja el cabello más largo al frente y más corto en la nuca, por ese motivo, es muy favorecedor para las caras triangulares, redondas y ovaladas, así que ya lo sabes, si tienes este tipo de rostro y quieres verte más bella que nunca este 2022, este podría ser tu nuevo look.

Con información de heraldodemexico.com.mx