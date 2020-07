Lady Di y Freddie Mercury vivieron una noche de parranda en un bar gay INCREÍBLE

Descubre cómo fue disfrazada Lady Di para poder entrar a un bar gay en Londres junto a Freddie Mercury. Foto: www.lasrosas.com.ar

¿Sabías qué Lady Di y Freddie Mercury se fueron de parranda alguna vez?, aquí te contamos todos los detalles sobre esta historia protagonizada por dos famosas y respetadas celebridades que decidieron vivir la vida loca en un bar gay ¡no la podrás creer!

Lady Di y Freddie Mercury en un bar gay

Aunque no puedas ni imaginarlo, esta anécdota que por muchos años fue tan solo una leyenda urbana fue tan real que incluso en el año 2013 la actriz Cleo Rocos la confirmó en su libro The Power of Positive Drinking (El poder de la bebida positiva), mismo que es autobiográfico, ¡impactante!

De acuerdo con la historia narrada por Cleo Rocos, Lady Di tenía 27 años de edad, y ya habían nacido los príncipes William y Harry, cuando Freddie Mercury la visitó y decidió disfrazarla para vivir con ella una noche inolvidable en el bar gay de Londres Royal Vauxhal Tavern sin que fuera reconocida, velando así por su seguridad y evitando que la presa la captara con las manos en la masa, ¡vaya aventura!

Según la historia de la actriz, otro de los cómplices de Freddie Mercury fue Kenny Everett, quienes llevaron a Lady Di hasta el bar con unos anteojos negros, campera militar y una gorra, ¿puedes imaginarlo?

Cleo Rocos, asegura que nadie pudo reconocer a Lady Di, algo que sin dudas le encantó a la “royal”, además se sintió muy feliz de que solo Freddie Mercury se llevará toda la atención, ¡maravilloso!

La actriz asegura que al ingresar al bar gay tuvieron que entrar a apretones entre hombres que llevaban tangas de cuero hasta que lograron encontrarse con la barra, un evento que fue muy cómico para para Lady Di y Freddie Mercury, pues señaló:

“...no se podían aguantar la risa, aunque ella fue capaz de pedir un vino blanco y una cerveza.”

Finalmente, y aunque fue una ocasión muy especial para ambas celebridades, solo estuvieron ahí 20 minutos, ya que no querían que la verdad se revelará y todo se volviera un caos, sin duda fue una ocasión que marcó la historia de sus vidas, y ahora llena de alegría a sus correspondientes seguidores, ¡un momento increíble!

Con información larepublica.pe.