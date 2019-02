Lady Di sabía del hijo secreto del Príncipe Carlos y Camilla Parker

Según reportan medios británicos, el Príncipe Carlos y Camilla Parker pudieron haber concebido un bebé, fruto de una aventura, cuando apenas tenían 17 y 18 años respectivamente.

Como recordarás, los Duques de Cornwall contrajeron matrimonio en 2005, 8 años después de la muerte de Lady Di, y ambos ya tenían hijos, producto de su primer matrimonio. Los Príncipes William y Harry, de Carlos y Diana; y Tom y Laura Parker-Bowles, de Camilla y Andrew.

No obstante, la Reina Isabel podría contar con otro nieto (ilegítimo), un australiano de 52 años, llamado Simon Dorante-Day.

Según revela el mismo Simon, fue dado en adopción cuando tenía 18 meses. Sus abuelos adoptivos, Winifred y Ernest, trabajaron para la Reina y su esposo, el Príncipe Felipe, en una de sus casas, incluso Ernest recibió un Premio al Servicio Imperial por su labor.

“Era muy cercano a mi abuela y ella me dijo muchas veces que yo era hijo de Camilla y Carlos. Ella no solo lo insinuó, sino que me lo dijo directamente”.

Príncipe Carlos y Camilla Parker.

De ser cierto, Dorante-Day podría ser el segundo en la línea de sucesión al trono británico, arrebatando el puesto del Príncipe William, quien nació el 21 de junio de 1982, 16 años después.

Príncipe Harry y Príncipe William.

Por otra parte, el presunto hijo de Carlos asegura que Lady Di sabía de su existencia y no menos importante, “iba a hacerlo público”, de hecho, comentó que de no haber fallecido en aquél trágico accidente automovilístico en París, su identidad hubiera sido revelada hace 22 años.

“En ese momento había toda clase de rumores sobre la familia real (británica), y mi existencia era uno de ellos”.

“Creo que Diana estaba en un punto en el que estaba encontrando respuestas sobre su vida, sobre cómo la maltrataban y ella iba a hacerlo público”.

Lady Di sabía de la existencia del hijo de Camilla y Carlos.

Por último, entre las pruebas, donde se incluye un certificado de nacimiento con nombres “falsos” para sus padres biológicos, comparte una foto de él cuando era adolescente, donde muestra el innegable parecido con sus “padres biológicos”.

Príncipe Carlos, Simon Dorante-Day y Camilla Parker.

Hasta el momento la Clarence House, residencia oficial de Carlos y Camilla, no ha hecho ningún comentario al respecto.