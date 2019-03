Lady Di, ¿qué la convirtió en la Princesa inolvidable?

Al principio se le veía muy tímida, pero su personalidad siempre alegre y su interés humanitario la convirtieron en un modelo a seguir, una inspiración que no se limitaba al sexo femenino.

Sin embargo, no cabe duda de que desde aquel lamentable accidente en París (1997), Diana pasó de ser “La Princesa del pueblo”, a la gran leyenda que conocemos hoy en día.

Pero, ¿por qué al día de hoy continúa siendo inolvidable? Su innegable belleza, los secretos de su vida y su trágica muerte juegan un papel importante, pero su trato a las personas y su inteligencia son dos aspectos que no podemos dejar de mencionar.

Jamás catalogó a los sectores más desfavorecidos como inferiores, siempre estuvo interesada en la ayuda comunitaria y definitivamente no podemos pasar por alto su gran estilo y buen gusto en la moda.

"La mayor dolencia que el mundo sufre actualmente es el mal de la falta de amor. Sé que puedo dar mucho a esas personas carentes, por un minuto, una hora, un día o un mes, y es eso lo que quiero hacer. Es preciso que alguien que posea una vida pública pueda dar cariño y afecto a las personas, y hacerlas sentir importantes. Personas como yo pueden apoyarlas y ser una especie de luz en el final del túnel. Para mí ese es el único camino posible".

Además, tenía una forma única de ser. Se dice que eran tan distinta a la mayoría de la realeza, que incluso una vez Freddie Mercury la vistió de hombre para una fiesta.

No obstante, también están las partes más oscuras, como las que cuentan sobre sus desórdenes alimenticios, sus problemas psicológicos, su tormentoso divorcio y las veces que intentó suicidarse.

"Nada me hace más feliz que intentar ayudar a los más débiles y vulnerables de la sociedad. Si alguien que precisa de mí, me llama, voy a su encuentro no importa donde este. Me gusta tocar a las personas, es un gesto que me nace naturalmente, no es premeditado, brota del fondo de mi corazón. Nunca me consideré a mí misma como la reina de mi país. Me gustaría ser la reina en el corazón del pueblo".