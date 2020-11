Lady Di llora en una FOTO: ¿fue por el Príncipe Carlos? ¡desgarrador!

Lady Di es captada en una foto mientras llora ¡te decimos la razón! Foto: ecestaticos.com

¿Lady Di lloró en público por el Príncipe Carlos?, para la Princesa Diana este momento trágico rompió su corazón, pero no solo ella entristeció, también sus miles de seguidores, ¡aquí te contamos el motivo de sus lágrimas!, las cuales fueron captadas por una foto que ha quedado para siempre en la historia.

¿Por qué Lady Di lloraba en un foto?

Cómo bien sabes en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer diversos momentos en que Lady Di tuvo que enfrentar conflictos en su vida matrimonial con el Príncipe Carlos, y es que, a pesar de estar casada con el próximo Rey de Inglaterra, ¡era muy infeliz!, y esto quedó confirmado con una fotografía.

En aquel entonces Lady Di tenía 21 años de edad y lloraba en 1983 durante un viaje diplomático de 6 semanas que tuvo al lado de su esposo el Príncipe Carlos por Nueva Zelanda y Australia, eso quedó evidenciado luego de que el fotógrafo Ken Lennox la captara con el corazón roto.

Lady Di llora en público. Foto: revistavanityfair.es

Los detalles de la toma hecha por Ken Lennox, los dio él mismo cuando intervino en el programa 'Inside The Crown: Secrets of the Royals', donde recordó que, desde su visión, el Príncipe Carlos parecía no haber notado que Lady Di lloraba, y declaró que:

"…si lo hubiera sabido seguramente se habría volteado para otro lado, algo muy típico del príncipe Carlos.”

Esto porque la multitud que los rodeaba solicitaba al Príncipe Carlos que dejará ver a todos a su esposa, Lady Di, algo que definitivamente lo irritó, y es que no es extraño saber que su esposo siempre le tuvo envidia por su gran popularidad, y esto no solo han confirmado diversos expertos en temas de la realeza británica, incluso la serie “The Crown” lo deja en claro.

Incluso, la autora del libro "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life", Sally Bedell es quien confirma dicha versión, pues ante ello declaró que al Príncipe Carlos le daba vergüenza que la multitud prefiriera a Lady Di en vez de a él, algo que hacía sentir muy incómoda a Lady Di, ya que era un desproporcionado interés en ella, y esto solo empeoró cuando:

“…cuando se dio cuenta de que esto molestaba a Charles”, enfatizó.

Además, Sally Bedell, comentó que se conocen varios fragmentos de cartas que el Príncipe Carlos hizo llegar a sus amigos, donde expone la preocupación tan grande que siente al ver que Lady Di sufre por la atención enloquecida y obsesionada que recibe de la multitud, algo que aseguraba le hacía sentir mucha angustia.

Por otro lado, el biógrafo de Lady Di, Andrew Morton, también hizo mención de aquel viaje donde Lady Di fue captada llorando, y califica aquel momento como un:

“…aterrador bautismo de fuego.”

Lady Di llora junto al Príncipe Carlos. Foto: hellofaread.com

Y agrega que Lady Di se vio obligada a enfrentar en aquel entonces un miedo terrible hacia la multitud, a los innumerables dignatarios y al circo mediático que se creaba alrededor de la realeza británica.

Andrew Morton, también declaró a la revista Vanity Fair que, el Príncipe Carlos no soportaba que Lady Di fuera el centro de atención, ya que él acostumbraba serlo, y ante esto declaró palabras que le adjudicó a Lady Di, pues en su momento asegura que las mencionó:

“Estaba celoso; entendí los celos, pero no pude explicarle que no pedí ser el centro de atención."

Ahora ya lo sabes, Lady Di, lloraba de tristeza, pues no podía soportar tener tanta atención y al mismo tiempo recibir continuamente el rechazo del Príncipe Carlos, quien se irritaba al ver que ella era mucho más popular.

