Lady Di en televisión: DIRECTV transmitirá el documental “Princesa del Pueblo”

Documental de Lady Di pasará en televisión. Foto: fotos.perfil.com

¿Lady Di en televisión?, sí tras 25 años de su emisión, DIRECTV volverá a transmitir una de las entrevistas más impactantes que la “Princesa del Pueblo” pudo haber dado en vida, se trata de una donde dio a conocer todos los escándalos que la realeza británica vivía en aquel entonces rompiendo por completo los protocolos y sumiendo a todos ¡en la verdad!

Lady Di: DIRECTV trasmitirá “Princesa del Pueblo”

Esta cadena de televisión transmitirá a las 21:30 horas del 20 de enero de este 2021 uno de los documentales más reveladores de Lady Di, cuyo nombre en inglés es “Diana: The Interview that Shook the World”, ¡no debes perdértelo!

Esta transmisión especial se podrá ver por OnDIRECTV en los países de Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, pero también podrás disfrutar de esta en el DIRECTV GO, la plataforma de streaming del medio de comunicación.

Lady Di. Foto: www.elnacional.com

En la entrevista que volverá a la televisión Lady Di proclamó la frase que sin duda dejó a todos sin aliento y que marcó su historia, salió a la luz el 20 de noviembre de 1995 y fue realizada por la BBC, estas fueron sus palabras:

“Éramos tres en mi matrimonio, así que estaba un poco concurrido.”

La entrevista de Lady Di fue tan impactante para el mundo que se le calificó como “la primicia del siglo”, y en ella la ‘royal’ desenmascara a la realeza británica, algo que incluso forzó su divorcio con el Príncipe Carlos, ¡histórico!

TE PUEDE INTERESAR:Lady Di pudo ser asesinada por la realeza británica debido a Jeffrey Epstein

Ahora, ya lo sabes, en La Verdad Noticias te hemos informado de esta entrevista de Lady Di que no deberás perderte, en él podrás saber porque la ‘royal’ decidió romper el silencio, incluso conocerás los testimonios de sus amigos más cercanos y de los periodistas que hicieron posible la entrevista de la BBC, sin duda, ¡quedarás impactado!

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de elcomercio.pe