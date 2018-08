La vida sexual de la pareja cambia después de tener hijos.

Es casi frecuente que la vida sexual de pareja cambie después de tener hijos, ya sea por el cansancio, trabajo, poco tiempo, alteraciones físicas y emocionales se imponen muchas veces a la pasión.

Justo en el momento en el que una pareja decide tener hijos, su vida da un giro que afectará a todos los ámbitos de su vida. Además de que el tiempo que tenían para ellos mismos y su relación queda reducido ante esta situación, es normal que las relaciones sexuales disminuyan o incluso desaparezcan durante un tiempo. Pero esto no significa que cuándo se tiene hijos el sexo se termine.

Sin embargo la sexóloga y codirectora del Instituto de Sexología de Barcelona, Carme Sánchez asegura que es mejor estar prevenidos.

“Antes de tener hijos, la mayoría de las parejas no piensan en lo que va a significar para su relación: cada vez habrá menos tiempo para cuidarla. Lo importante es estar dispuesto a aceptarlo como algo normal y transitorio que les afectará especialmente cuando los niños sean pequeños”.

Tener hijos te cambia la vida, también la sexual. Un 47% de las mujeres y un 43% de los hombres opinan que sus relaciones íntimas han ido a peor, según una encuesta publicada en 2018. Como afirma el informe, el deseo sexual disminuye en un 61% de mujeres y en un 30% de los hombres tras traer niños y niñas al mundo.

Cabe mencionar que las parejas lo hacen un 47% menos. Y no solo por falta de ganas: encontrar el momento resulta complicado. Un 63% de ellas declara “difícil o muy difícil” disponer de intimidad cuando el hijo está despierto.

Dicha alteración obedece a factores físicos y psicológicos. Para empezar, y aunque eso no justifica el rechazo a mantener relaciones sexuales por parte del hombre, es un hecho que el cuerpo de la mujer cambia. “A nivel físico, los cambios bioquímicos tras el parto y la lactancia afectan de forma directa a la vagina y a su lubricación, haciendo más dolorosas e incómoda la penetración, también puede haber puntos y daño en la musculatura pélvica”, añade.

Germán, un entrevistado de 44 años, lo describe de este modo.

“El cuerpo de mi pareja cambió rápidamente. La transformación había comenzado con la barriga de embarazada, pero después su cuerpo no volvió a ser el mismo. No es que fuera menos atractiva; simplemente era otra. Tuve que reacondicionar mi deseo, convencerme de que ese otro cuerpo también me atraía sexualmente”.