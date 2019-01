La verdadera razón por la que Meghan y Harry no fueron al cumpleaños de Kate

Como siempre, los medios salieron a difundir rumores sobre la supuesta enemistad de Meghan Markle y Kate Middleton, asegurando que esta fue la razón por la que los Duques de Sussex no asistieron a la fiesta de cumpleaños de la esposa del Príncipe William.

Como recordarás, Kate cumplió 37 años el pasado 9 de enero y aunque se esperaba que celebrara en familia, para aprovechar que ni ella ni William contaban con actos oficiales, se informó que la Duquesa de Cambridge organizó una fiesta con sus amigos más cercanos en Anmer Hall.

Después de notar la ausencia del Príncipe Harry y Meghan, las especulaciones de laprensa no se hicieron esperar.

Evidentemente, después de más de 6 meses con titulares alarmistas anunciando la terrible e irreparable relación entre ambas, la conclusión más obvia fue que los próximos padres no asistieron por la enemistad entre las Duquesas.

No obstante, dicha razón no podría estar más alejada de la realidad, puesto que Meghan y Harry no pudieron hacer espacio en su apretada agenda.