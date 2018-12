La verdadera razón del distanciamiento entre el Príncipe Harry y el Príncipe William

Los últimos meses han sido muy difíciles para el Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, pues la prensa británica se ha dedicado a publicar infinidad de rumores sobre el carácter y comportamiento de la Duquesa.

Se le ha calificado como insoportable y tiránica con el personal, pero lo que más le ha afectado es la supuesta enemistad con la esposa del Príncipe William, Kate Middleton, ya que esto ha llevado a los dos hermanos a tener una relación cada vez más distante.

La Princesa Diana sufrió desde el comienzo de su vida en el Palacio, primero por las infidelidades de su esposo, el Príncipe Carlos, pero también por las presiones de la Reina y de la prensa.

Según Emily, Harry “no soporta ninguna crítica sobre Meghan” porque está muy marcado por la historia que vivió su madre.

"Harry siente que no pudo proteger a su madre por lo que hace todo lo posible para proteger a su esposa. Es su forma de expiar su sentimiento de culpa. Es tan protector que a menudo ve críticas negativas donde no hay ninguna".

De hecho, estas “críticas” ya enfrentaron a los hermanos anteriormente, pues William manifestó algunas reservas sobre Meghan la primera vez que se reunieron con ella en el Palacio de Kensington cuando apenas comenzaba su relación con Harry.

Sin embargo eso no es todo. Mucho se comentó sobre una supuesta pelea entre los hermanos y sus esposas, lo cual llevó a los Duques de Sussex a mudarse a la Frogmore House, una casa de campo adyacente al Castillo de Windsor, pero en realidad esta es una forma de proteger a Meghan. Incluso acondicionarán una vivienda cercana para su madre.

Por otra parte, es lamentable el distanciamiento que han tenido Harry y William, pues así como se mostró en el documental The Diana Story, siempre han sido muy cercanos y cómplices, tanto así que Paul Burrell, el mayordomo de Lady Diana, reveló por qué Harry decidió darle el anillo de compromiso de su madre a William.

"El príncipe Enrique dijo: 'Recuerdo haber tomado la mano de mamá cuando era pequeño y ese anillo me hacía daño porque era muy grande. Pero luego pensó que lo mejor era que esa joya fuera para alguien que un día se sentará en el trono de Inglaterra, algo que su madre no pudo hacer".

Por último, aunque es poco habitual que Harry se abra con los medios y hable sobre su vida personal, en junio del 2017 confesó durante una entrevista con The Telegraph, lo difícil que fue para él superar la muerte de su madre.

"Mi forma de lidiar con esto era meter la cabeza en la arena, negándome a pensar en mi madre, porque me decía ¿en qué me puede ayudar? Esto solo me va a poner triste. No va a traerla de vuelta"