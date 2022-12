La verdadera historia del icónico villancico "All I Want For Christmas Is You"

Uno de los villancicos más famosos de toda la historia es “'All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey; el cual ha roto récords en las listas de reproducción.

Desde inicio de diciembre, esta canción navideña se comienza a escuchar por todos lados; desde la televisión hasta los hogares pero ¿conoces su historia?

¿Cómo surgió el villancico “All I Want For Christmas Is You”?

Mariah Carey interpretando su icónico villancico.

En cuanto Halloween termina ya podemos escuchar las campanillas que anuncian el mayor éxito de Mariah Carey: “All I Want For Christmas Is You”.

Este se podría considerar como un himno de la Navidad, al igual que el tradicional "Noche de Paz", ya que aún después de 28 años de su lanzamiento todavía continúa teniendo un gran éxito.

Lo que pocos saben es que este icónico villancico fue compuesto en tan sólo 15 minutos cuando, en 1994, la cantante se encontraba decorando su hogar para las festividades.

Sí, el que hoy ya es el cántico más rentable de la historia nace por una inspiración que le llega Mariah cuando estaba decorando su árbol de Navidad.

La felicidad de compartir ese momento con ex esposo, Tommy Mottola, le hizo inspirarse para escribir el que hoy en día es el villancico más sonado.

Ese mismo día se sentó delante de un Casio, grabó una demo y en pocos meses, ya estaba lista para formar parte de su álbum Merry Christmas.

¿Por qué es tan famoso este villancico?

Este villancico es de los más escuchados en Navidad.

Bueno, de acuerdo con los expertos, este villancico tuvo tanto éxito porque posee un instrumento emblemático: la voz de Mariah Carey.

Sabemos que la cantante posee una gran voz, pero en esta canción dejó impreso lo que más la caracteriza: su rango vocal de cinco octavas.

Esta característica en su voz es aclamada en su carrera musical, y se plasmó en este villancico que reforzó su trayectoria; tanto que hoy es conocida como “la reina de la Navidad”.

Como parte de algunos estudios y encuestas, las personas dijeron que la melodía de la canción les gustaba mucho y eso justamente hacía que se convirtiera en la favorita de muchos.

Además, aseguraron que la letra refleja el verdadero significado de la Navidad; ya que habla sobre lo importante que es la familia, mucho más que cualquier regalo o decoración.

