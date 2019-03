¿La vagina se ensancha después del sexo?

¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar sobre las vaginas flojas y apretadas? ¿En realidad esto es posible? Desde mitos, tabúes y desinformación nos han llevado a pensar que la vagina se afloja o ensancha después del sexo , pero la realidad es otra.

Sí, el tejido vaginal es bastante elástico, pero eso no quiere decir que las relaciones sexuales frecuentes lo vayan a “echar a perder”. En realidad, el órgano sexual se “expande” durante la excitación sexual y el parto, y se contrae cuando la mujer se encuentra nerviosa o ansiosa.

De hecho, según lo explica el experto en sexualidad, Michael Castleman MA, durante el juego previo la vagina se relaja a tal grado que los músculos permiten la penetración del miembro, más eso no significa que elasticidad se vea afectada por llevar una vida sexual muy activa.

Ahora bien, todo esto no quiere decir que la “flacidez” o “debilidad” de la vagina no sea posible. Si bien no importa cuantas veces se estire y contraiga el tejido muscular durante el coito, el parto sí puede llegar a deformarlo.