La única “segunda oportunidad” que vale la pena

¿Qué piensas cuando escuchas la frase “segunda oportunidad”? espero no sea en volver con tu ex pareja. Muchos creen que las segundas partes nunca son buena idea ¿qué podría salir bien de algo que ya conociste? ¿En qué podría sorprenderte o darte más aporte? bueno, hay tres propuestas increíbles con beneficios que no sólo serán favorecedores para uno, sino también para el planeta, aunque siendo redundantes y sinceros, si el planeta está bien, nosotros también, porque es importante recordar que hasta el momento, es el único hogar que tenemos y si seguimos perjudicándolo con tanto consumismo injustificado y explotando sus recursos, pronto acabaremos con este hogar.

La idea que cada día debería tener más peso hasta convertirse en una moda es el reto “segunda oportunidad” que se desprende de tres ofertas para remodelar el armario, teniendo como base el dejar de consumir por prendas tan caras cuando realmente no las necesitas, segundo, siendo más ecologistas al reducir la cantidad de basura en tela y tercero, dándole la oportunidad a otra persona de sacar provecho de algo que uno ya no usa.

El reto es buscar ropa que ya no sea de nuestro agrado o simplemente ya no usemos y que esté en buenas condiciones o pueda ser reparada, de ahí se tienen tres ideas a escoger:

Vender la ropa a precio considerable y accesible, teniendo en cuenta que no es nueva

Restaurarla agregando accesorios o cortándola para darle otra apariencia

Donarla a fundaciones o personas que no tengan recursos para comprar ropa con constancia

¿Qué obtiene uno de esto?

“Un dinerito extra” de algo que sólo ocupa espacio o se deterioraba por no ser usada

Un nuevo estilo y hasta cierto punto “ropa nueva” siendo original y creativo

Ahorrar, en lugar de comprar en una tienda de marca cara, puedes comprar en segunda oportunidad gastando menos de lo que gastarías en otra tienda (hay veces que uno se puede sorprender de las “joyas” que otras personas ya no usan, muchas prendas pueden ser de buena marca de alguien que ya se “hartó” de repetir.

La satisfacción de ayudar a otro que lo necesita

El placer de no contaminar

Este movimiento no sólo será un respiro para tu economía al ahorrarte gastar de más, también es un llamado para las empresas de moda en que tienen que tener más conciencia ecológica y usar su influencia para unirse al cambio. Para muchas personas también será salir de un apuro económico del momento.

Así que te invito a que pongamos de moda ayudar a los movimientos o acciones sociales, por más cliché que pueda parecer, levanta la voz de forma respetuosa y con ideas originales, anímate a desprenderte de ropa que merece una segunda oportunidad con alguien más, chicle y pega logramos algo todos juntos, nos leemos en el siguiente Cliché y pega.

