Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La tierna historia de Grape-Kun, el pingüino enamorado de una caricatura. En las últimas horas se confirmó una noticia, que seguro seerá muy triste para los amantes de los animales y el anime. Pues el zoológico de Tobu informó que el pingüino de Humboldt, celebridad en Japón por estar enamorado de una figura de cartón perdió la vida. El habitante estrella, es el pingüino Grape-kun, quien enfermó el 9 de octubre y fue retirado de su hábitat para mantenerlo en observación. Tristemente la afección fue muy fuerte y murió 3 días después.

#グレープ君 Hope you're in heaven with Hululu, little guy. Rest in peace and blessings the people at Tobu Zoo for taking care of you, Grape-kun. pic.twitter.com/IF2y6EKtvK