La testosterona y la salud varonil

Qué es la disfunción eréctil

También se la llama como impotencia sexual masculina. Se considera como la incapacidad para tener una erección que permita relaciones sexuales satisfactorias.

Es bueno dejar claro que tiene diferencias con otros problemas sexuales, como es el caos de falta de deseo junto con alteraciones de la eyaculación o de trastornos de los orgasmos.

Pues bien, la disfunción eréctil no se trata de una enfermedad, sino de un síntoma. Dichos síntomas vienen ligados con afectación en vasos nerviosos, como son causas de diabetes, hipertensión, tabaquismo, sobrepeso y demás.

Es un problema frecuente, que no de ser tratado en un corto o largo plazo te puede afectar psicológicamente, llegando a acabar con relaciones de pareja, entorno laboral e inclusive la familia.

Factores que producen disfunción eréctil

Es bueno mencionar que hay un factor que es buen impacto sobre las erecciones, se trata de la edad. Pues, conforme hombre el hombre se hace mayor tiene problemas de erección, por ende, se puede considerar como un factor en riesgo número 1.

Otra de las causas que lo provoca son daños en venas, arterias o depresión. Alteraciones hormonales junto a causas psicológicas ya sea depresión, estrés o ansiedad. Ejemplo, existen ciertos factores psicológicos que influyen en aparición de problemas de erección, primeramente en hombres que tienen problemas con su autoestima.

Relacionado a alteraciones hormonales, la testosterona es una hormona masculina que tiene el papel más crucial en el hombre para que se mantenga con buena salud, tanto física como mental.

Una de causas con disfunción eréctil es tener problemas hormonales, lo que refiere a un déficit en testosterona. Sin tener testosterona se puede alterar el pene en su arquitectura, sin que se consiga una erección correcta.

Las causas psicológicas no tienen nada relacionado con alteraciones físicas. No obstante, en temas como ansiedad, pueden generar miedo al no tener una erección o que en defraudar tu pareja. Depresión y estrés pueden afectarla de manera directa ante el acto sexual.

Tener preocupaciones constantes o problemas laborales, implican que no haya atención en el acto sexual.

Tratamientos para la disfunción eréctil

Pastilla ideal para eliminar la disfunción eréctil

Otra opción en fármacos serían cremas tópicas, las cuales se tienen que aplicar en el pene, también se pueden usar las ondas de choque, que, al parecer cada vez se usan más y al parecer producen beneficios en la sangre.

Métodos con especialistas

En caso de que esto no funcione, se toma medidas mayores con especialistas, los cuales llevan a tener inyecciones intracavernosas con sustancias que generan vasodilataciones en las arterias del pene, favoreciendo directamente para la erección.

En ocasiones las infecciones no son del todo efectivas o terminan perdiendo eficacia, existen muchos hombres que no desean estos pinchazos en el pene. La razón, les da reparo, molestias o sólo la incomodidad hasta el miedo en general.

En caso de tener miedo de la última opción presentada, pueden acudir a implantes en prótesis del miembro masculino. Dicha opción necesita intervención quirúrgica. Esta es una opción 100% efectiva, de la cual se recupera la función sexual con normalidad.

Cambios de estilo de vida

Términos con los cambios en tu vida, en caso que el paciente tenga enfermedades como diabetes, hipertensión o de obesidad. Es necesario que se mantenga un buen control, partiendo de allí se lleve vida más sana.

Se recomienda incluir deportes aeróbicos en su día a día. Pudiéndolos adaptar a las limitaciones y características en cada uno. Puedes optar por actividades como nadar, correr, bicicleta, no se recomienda alzar pesas. Todo influye de manera positiva en la función vascular de pacientes para la disfunción eréctil.