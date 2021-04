La superluna de abril será intensa para estos 4 signos del zodíaco

Las lunas llenas suelen ser uno de los momentos cósmicos más intensos de cada mes, pero la primera del mes, también será la primera superluna de abril, lo sacará a relucir nuestros sentimientos de una forma aún mayor de lo habitual.

Eso es porque esta lunación tiene lugar en el reino del signo de agua emocional Escorpio, y también resulta ser la primera superluna del año, como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias.

Todos deberían prepararse para algunas poderosas revelaciones lunares, pero los signos del zodíaco más afectados por la luna llena del mes de abril de 2021 probablemente tendrán una experiencia aún más transformadora.

Tauro, Leo, Escorpio y Acuario se verán afectados por la superluna de abril

La luna llena está activando los signos fijos del zodíaco a lo grande, por lo que es probable que las personas nacidas bajo estos signos sientan los efectos de esta lunación con mayor intensidad.

Porque mientras la luna misma está en Escorpio, se enfrenta tanto al sol como a Urano en Tauro, lo que podría agregar algunas sacudidas emocionales inesperadas a esta vibra de superluna.

Estos tres planetas también tendrán una leve disputa con el ultraestricto Saturno en Acuario, lo que nos obligará a enfrentar nuestras responsabilidades y podría presentar algunos desafíos en nuestro camino.

Si eres uno de los signos fijos, ten cuidado con el drama, porque eres uno de los signos del zodíaco que la superluna de abril de 2021 afectará más.

Así afectará superluna de abril a los signos

Superluna de abril tendrá lugar el día 26

Tauro

Actualmente es la temporada de Tauro, por lo que ha habido mucha concentración enérgica en sus objetivos y planes. Pero esta luna llena está golpeando el sector de relaciones de su chart, así que espere cambiar completamente su enfoque hacia sus asociaciones uno a uno más cercanas.

Podrían salir a la luz secretos o resentimientos profundamente arraigados podrían salir a la superficie. Sin embargo, también podría ser una lunación emocionalmente climática que te permita desarrollar un sentido más profundo de intimidad y vulnerabilidad con tu pareja.

Si ha estado esperando la oportunidad de abrir su corazón y aumentar su nivel de compromiso con alguien, ahora podría ser un buen momento para poner todos sus sentimientos sobre la mesa.

Leo

Las lunas llenas siempre tienen el potencial de provocar grandes sentimientos, pero esta será aún más emotiva para ti de lo habitual, Leo. Eso se debe a que está afectando una parte sensible y sentimental de su chart, y resaltará todo tipo de problemas cercanos a su hogar.

Ya sea que se trate de una crisis en el hogar, un drama con miembros de la familia o algunos recuerdos sinceros que están aflorando a la superficie, usted merece tiempo para procesar sus emociones y poner en orden sus asuntos privados.

Ponga su carrera en pausa por un momento para que pueda abordar estos asuntos personales.

Escorpio

La temporada de Tauro te ha enfocado en las asociaciones y en lidiar con algunos cambios inesperados en tu vida amorosa, pero esta luna llena está cambiando su enfoque hacia ti durante unos días.

Es hora de encontrar un equilibrio entre lo que le da a sus asociaciones y cómo se honra a sí mismo. ¿Estás apareciendo en el mundo de una manera auténtica? ¿Estás en contacto con tus deseos y permites que ellos guíen tu camino? ¿O se interponen en tu camino cuestiones de amor y celos?.

Es hora de enfrentarse a sí mismo sin el ruido exterior y obtener algo de claridad sobre lo que desea. Porque no puedes manifestar la vida de tus sueños si no has elaborado una hoja de ruta de cómo quieres que se vea.

Acuario

La temporada de Tauro es a menudo un momento para que te adentres y te concentres en tu vida personal, Acuario. Pero esta lunación te pide que dejes tus sentimientos en suspenso para que puedas concentrarte en tu carrera.

Estás siendo notado por todas las personas adecuadas en este momento, ya sea que te des cuenta o no, así que asiste a cada tarea como si estuvieras en el escenario y dalo todo.

Este es un momento ideal para concluir cualquier gran proyecto profesional, ya que estará en la cima de su juego y podrá mostrar sus habilidades mientras presenta su trabajo.

Lleve las cosas a un clímax o conclusiones para que pueda hacer espacio para manifestar más de lo que desea en su vida laboral. La luz de la superluna de abril te ayudará a ver tus metas con mayor claridad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.