La sorprendente falda plisada de la Reina Letizia sorprendió al mundo

Con una sorprendente falda plisada la Reina Letizia acaparó todas las portadas de todas las revistas de moda y de esta manera marca la tendencia de este otoño al combinarse con unas botas altas, una simple blusa negra y con un ligero peinado.

Este modelo se pudo observar cuando Don Felipe y doña Letizia presidieron el acto conmemorativo del XX aniversario del diario 'La Razón' en la sede del periódico, donde

coincidieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Ana Pastor, o el presidente del Senado, Pío García-Escudero.

La Reina mostró un look sorprendente que junto con las botas 'over the knee' o mosqueteras causaron una fuerte sorpresa, la falda plisada confeccionada en un delicado tejido fluido con hilos dorados. Es un diseño midi con cinturilla a contraste. Cierre mediante cremallera invisible en el lateral.

Ya está a la venta la falda de la Reina Letizia.

La buena noticia es que se puede adquirir en México ya sea en su página web o en alguna de las muchas boutiques Uterqüe a lo largo de toda la república en tres tallas, 26, 28 y 30. Su costo es de 2,690 pesos.