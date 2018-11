La sexsommia o sonambulismo sexual: sexo mientras duermes.

El tener sexo mientras duermes no es algo fuera de la realidad, no te espantes, no desesperes, no te angusties, aquí te contamos todo sobre esta acción que además es excitante.

Sexo mientras duermes.

Puedes imaginar que un día despiertas y tu pareja te dice que por la noche le has abordado para mantener relaciones sexuales. Tú te sorprendes porque no te acuerdas de nada, has dormido del tirón. Tu acompañante insiste en que no lo ha soñado, aunque sí comenta que parecías inconsciente.

Detalles sobre la sexsommia.

La sexsomnia es un trastorno del sueño por el cual la persona que lo padece practica relaciones eróticas mientras está dormido. Se trata de una variante del sonambulismo, pero en lugar de pasear hacia la nevera, la persona dormida mantiene relaciones sexuales.

La sexsomnia es un trastorno del sueño por el cual la persona que lo padece practica relaciones eróticas mientras está dormido.

Se sabe que es un trastorno que se da más en hombres que en mujeres, que es poco frecuente y probablemente infradiagnosticado por el pudor que puede provocar hablar de ello.

Este trastorno se puede dar en diferentes circunstancias: la persona inicia el contacto y al poco se despierta en situación, llega a hacer alguna práctica más concreta, la pareja le dice que pare y el sonámbulo obedece, no se despierta en todo el rato… También puede que la relación erótica sea consigo mismo, es decir, se masturbe.

Mientras duermes.

Durante un episodio de sonambulismo sexual en que la persona dormida interactúa con otra, el asunto se torna más complejo. Las situaciones durante la sexsomnia pueden ser muy diversas, así que la complejidad dependerá de lo que pase y de la reacción de las personas implicadas.

Sexsommia.

Será muy diferente si el afectado se despierta o no, si aunque siga dormido finaliza la interacción al pedírselo o no, si el acompañante entra al juego o no. La relación puede cortarse o, si apetece, continuar lo que el promotor ha empezado. Hay quién afirma que la vida sexual en la pareja les ha mejorado gracias a estos episodios inesperados y sorprendentes.