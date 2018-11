La rutina secreta de los freelance para el éxito

Los Freelance son profesionistas independientes que se dedican a trabajar en uno o varios proyectos, por el alcance de sus servicios y muchas veces por la variedad de opciones para llevar a cabo las tareas, no se les ata a estar en una oficina con el cliente al que le lleven el trabajo.

La forma más usual y “económica” que encuentra el freelance para tener un espacio donde desarrollar su trabajo es en su propia casa, tan sólo necesitan una computadora, mesa e Internet.

Para muchos puede llegar a ser complicado trabajar desde casa cuando se tiene hijos o familiares que intentan llamar la atención y los distraen de sus deberes laborales, también puede ocurrir lo contrario, profundizan tanto en su trabajo que pasan más de 10 horas frente a la computadora y dejan de lado su vida personal y familiar.

La rutina comienza cuando sacan un pie de la cama, se arreglan de forma casual para levantar los ánimos y separar la comodidad del hogar con la vida laboral dentro de casa, es importante desayunar antes de tocar cualquier tema de trabajo, sí se hace al mismo tiempo no se disfruta o puede quedar inconcluso.

Después de lo básico, entonces ya comienza la acción, puede que las horas de trabajo en casa varíen, todo depende de los pendientes, cantidad de proyectos y lo laboriosos que sean, es importante asegurarse de no pasar más de 8 horas trabajando, por salud mental y física, de no ser así las articulaciones comenzaran a quejarse y las calorías que se acumulan por no mover el cuerpo comenzaran a gritar ¡Ejercicio por favor!

Los calendarios o agendas son sus mejores amigos, en ellos programan sus entregas finales y de ellos se basan para darle prioridad a los proyectos que tengan entregas más cercanas, se fijan especificaciones y hasta el tiempo que se les dedica dependiendo del pago que este de por medio, siempre es importante fijar el inicio y fin del día laboral y respetarlo.

El hecho de no trabajar en una oficina no significa que no se pueda contar con una hora de comida, el cuerpo y cerebro lo necesitan, darse unos minutos y alejarse de la computadora no es malo, sólo es importante no abusar de estar cerca de la cama o sofá y perder el día ahí.

Ser Freelance requiere de mucha madurez, organización y responsabilidad, sino se tiene alguno de esos factores, la carrera como trabajador libre e independiente de jefes y oficinas no durará mucho tiempo.