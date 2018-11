¡La reina Letizia compra en rebajas!

La Reina Letizia fue vista durante el Black Friday con vestimenta informal, acompañada de su asesora (y al parecer amiga) Eva Fernández, paseando en la zona comercial de la milla de oro, en Madrid.

En esta ocasión, la Reina no optó por su ya muy conocido look in fraganti, con pañuelo y lentes, para pasear por las calles de Madrid, en su lugar decidió utilizar unos tenis New Balance, abrigo corte masculino en azul oscuro, pantalón recto y camisa marinera.

Aunque no es muy común ver a Letizia sin una sola gota de maquillaje, sin joyas y peinada con cola de caballo, este día aprovechó que no tenía ningún acto oficial marcado en la agenda y recorrió la zona comercial para aprovechar las grandes ofertas del Black Friday.

La Reina Letizia con Eva Fernández durante el Black Friday.

Mientras el Rey Felipe se encontraba en Canarias, en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, Las Palmas la XXIII; y la princesa Leonor y la infanta Sofía estaban en el colegio, Letizia salió a despejarse a lado de Eva.

Eva lleva trabajando con la familia real desde 2015 y aunque la Casa Real explicó que su labor es igual a la de los otros trabajadores, se ha convertido en su compañera de shopping y estilo.

“una persona más, bajo las órdenes del jefe de la Secretaría, del secretario general y del jefe de la Casa. Con las mismas obligaciones y tareas que los demás, ni específicas ni especiales”.

¿Te imaginas la sorpresa de quien se haya topado con la realeza? Letizia y Eva estuvieron por casi una hora en una tienda de Massimo Dutti y se reunieron con directivos de la firma.