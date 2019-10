La reina Isabel y la persona que le suaviza sus zapatos nuevos

Hablar a detalle de la reina Isabel II llevaría mucho días, puesto que su historia es muy amplia, sus costumbres y claro, cada uno de los integrantes de la Familia Real Británica, sin embargo hay una muy en peculiar que lleva a cabo.

Ella es quien suaviza los zapatos nuevos de la reina Isabel

Entre la gran plantilla de empleados que la atienden , hay uno en particular que se dedica a suavizar los zapatos nuevos que se pondrá la reina.

Nada más y nada menos la persona que tiene la “fortuna” de calzar los zapatos de la reina Isabel, es la modista Angela kelly. Esta información la dio a conocer en su libro “The Other Side of the Coin: The Queen”, el cual hace poco salió a la venta.

Angela Kelly confesó a la revista Hello! que ella es la persona que usa los zapatos de la reina para asegurar que estén cómodos.

“Como se ha informado mucho en la prensa, una lacaya se pone los zapatos de Su Majestad para asegurarse de que estén cómodos. Pues bien: yo soy esa lacaya”, dio a conocer.

Libro de la persona que usa los zapatos de la reina Isabel. (Foto cortesía Amazon.co.uk)

La reina Isabel II y Angela calzan del mismo número

De igual forma reveló que ella y la reina Isabel calzan del mismo número, y debido a las tareas y a su día atareado, a la abuela de los príncipes Harry y William no le queda tiempo para ablandar sus zapatos antes de que los use en los actos oficiales.

Es por ello que Angella Kelly es la responsable de caminar con ellos por todo el palacio de Buckingham para que cuando la soberana de Reino Unido los requiera, estén listos.

Angella Kelly suaviza los zapatos nuevos de la reina Isabel (Foto cortesía Última Hora)

