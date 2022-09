La reina Isabel II y el príncipe Felipe: una historia de amor

La reina Isabel II usó la corona británica durante 70 años, pero usó su anillo de bodas incluso más tiempo. Estuvo casada con su amado esposo, el príncipe Felipe, durante 74 años, hasta que su muerte en abril de 2021 marcó el final de uno de los romances reales más largos del mundo.

El tropo del "príncipe azul" es común en los cuentos de hadas, pero era la vida real para su majestad. No fue amor a primera vista: los dos se conocieron cuando eran niños pequeños. Pero los estudiosos señalan que una princesa Isabel de 13 años se enamoró bastante de Felipe, que entonces era el joven y apuesto príncipe de Grecia y Dinamarca mientras recorría el Britannia Royal Naval College.

Según "Las princesitas", una memoria escrita por la institutriz de Isabel, Marion Crawford, Felipe hizo que la joven princesa se sonrojara bastante.

Pero tuvo la oportunidad de verlo sonrojarse durante una obra de Navidad de 1943 en el Castillo de Windsor. Elizabeth sabía que Philip estaría sentado en la primera fila y usó su encanto para hacer reír a su futuro amor, según el Smithsonian.

Los dos pasaron años intercambiando cartas. El servicio de Felipe en la Segunda Guerra Mundial los mantuvo separados, pero cuando terminó, regresó a Londres y le pidió al rey Jorge VI la mano de Isabel en matrimonio.

La novia, la princesa Isabel y el novio, el recién creado duque de Edimburgo, en el balcón del Palacio de Buckingham después de casarse en una ceremonia en la Abadía de Westminster.

El rey tenía reservas sobre la relación. La herencia de Philip era alemana, y el mundo aliado se había distanciado de la herencia alemana desde la Primera Guerra Mundial. La familia Mountbatten es una rama de cadetes de la Casa de Battenberg, pero cambió ese nombre durante la Primera Guerra Mundial.

Incluso la Casa de Windsor, la familia de Isabel, trató de distanciarse de sus raíces alemanas cuando el rey Jorge V cambió el apellido de Saxe-Coburg y Gotha en esa época. Tanto Isabel como Felipe descienden de la reina Victoria, su tatarabuela que se casó con un príncipe alemán.

Según, a muchos en el Palacio de Buckingham les preocupaba que Philip fuera influenciado fácilmente por su tío, Lord Louis Mountbatten.

Pero al final, ni siquiera el rey se interpondría en el camino de su historia de amor. Con su bendición, Elizabeth se casó con Philip el 20 de noviembre de 1947.

Inicialmente pensada para ser una boda familiar pequeña, los Windsor cambiaron de rumbo y usaron la boda real como una oportunidad para levantar la moral nacional, que había sido devastada por la guerra. La pompa y la circunstancia propias de una princesa se alinearon en las calles de Londres. Los espectadores agitaban la Union Jack mientras el carruaje de la heredera pasaba.

Se invitó a dos mil invitados a la Abadía de Westminster y entre los asistentes se encontraban miembros de la realeza de toda Europa e incluso el rey de Irak.

En este punto, Felipe había renunciado a sus títulos griegos. Era Sir Philip Mountbatten, un caballero de la liga, pero ya no un príncipe. Pero el día antes de su boda, Jorge VI le otorgó el título de su alteza real. Al día siguiente, Felipe se convirtió en duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón de Greenwich en el condado de Londres.

Elizabeth y Philip disfrutaron de una vida más sencilla en los primeros años de matrimonio. Habían formado una familia y Philip continuó su carrera naval.

Pero las cosas se complicaron más el 6 de febrero de 1952, cuando falleció Jorge VI, elevando a Isabel la Reina. Ella y Philip estaban de gira por la Commonwealth y estaban en Kenia cuando se enteraron del fallecimiento de su padre.

Jorge VI tenía solo 56 años cuando el cáncer se cobró su vida. En lugar de una carrera naval larga y satisfactoria, la ascensión de Isabel al trono empujó a Felipe al papel de consorte real, un trabajo que solo dos hombres habían ocupado antes que él.

Atrás quedaron los días de caminar a su lado. El nuevo rol de Philip lo colocó unos pasos detrás de su esposa. Y su coronación lo colocó a sus pies, de rodillas, frente al mundo. Juró convertirse en "su señor, hombre de vida y cuerpo, y de adoración terrenal". Y pasó toda su vida tratando de cumplir con esa promesa.

El sacrificio de su carrera, título y nombre no pasó desapercibido ni recompensado por su esposa. En la mayoría de las tradiciones matrimoniales, la esposa toma el apellido de su esposo. Eso había sido tradicionalmente cierto en los matrimonios reales británicos antes de que comenzara el reinado de Isabel.

La princesa Isabel (más tarde la reina Isabel II) y el príncipe Felipe recorren el pasillo de la Abadía de Westminster, Londres, el día de su boda, el 20 de noviembre de 1947.

Por ejemplo, Victoria fue la última reina provista por la Casa de Hannover. Su marido, el príncipe Alberto, procedía de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha, nombre que tomó su hijo, el rey Eduardo VII, cuando sucedió en 1901.

El tío de Philip planteó el nombre House of Mountbatten antes de la boda, y el propio Philip planteó la idea de crear la House of Edinburgh. Pero la reina María, la abuela de Isabel, puso fin a eso cuando informó al primer ministro Winston Churchill, quien aconsejó a Isabel que no cambiará la casa real.

Philip se quejó en privado de que era el único hombre en el país al que no se le permitía dar su nombre a sus propios hijos. Pero la reina tenía un remedio para eso.

Años después de que Mary muriera y Churchill abandonara Downing Street por última vez, Isabel emitió una orden que declaraba Mountbatten-Windsor como el apellido de todos sus descendientes de línea masculina que no tenían el estilo de alteza real o príncipe o princesa.

Y en 1957, restauró el título principesco de Philip, esta vez coronándose como príncipe del Reino Unido. Como jefes de la casa real, la pareja guió a la monarquía a través de la retirada de Gran Bretaña del imperio a la era más apetecible de la mancomunidad.

La reina Isabel II y el duque de Edimburgo saludan a la multitud desde el balcón del Palacio de Buckingham en Londres, después de la coronación de Isabel, el 2 de junio de 1953.

Estuvieron juntos en compromisos como la apertura estatal del parlamento, cenas de estado y giras por el extranjero. Criaron cuatro hijos: Carlos, Príncipe de Gales; Ana, Princesa Real; Andrés, duque de York y Eduardo, conde de Wessex.

E incluso cuando los matrimonios de sus hijos se desmoronaron en los tabloides, la unión de Elizabeth y Philip se mantuvo firme.

Según Associated Press, a Elizabeth no le gustaban las demostraciones extravagantes de afecto. Pero una vez llamó a Philip su roca en público.

"Él ha sido, simplemente, mi fortaleza y apoyo durante todos estos años, y yo, toda su familia, y este y muchos otros países, le debemos una deuda mayor de lo que jamás reclamaría, o nunca sabremos", dijo Elizabeth. dijo su esposo en un discurso de aniversario de 1997.

Philip siguió con palabras conmovedoras a la reina.

"Creo que la lección principal que hemos aprendido es que la tolerancia es el ingrediente esencial de cualquier matrimonio feliz", dijo. "Puedes creerme que la reina tiene la cualidad de la tolerancia en abundancia".

