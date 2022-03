La reina Isabel II está cansada, ya no puede pasear a sus perritos

Recientemente la monarca de Reino Unido contrajo el COVID-19 luego de reunirse con su hijo, el Príncipe de Gales, pero a sus 95 años la reina pudo superar la enfermedad, sin embargo cada vez más se ve que la reina Isabel II está cansada

Los mismos empleados del Castillo de Winsor han señalado que no se le ha visto mucho a la esposa de Felipe de Edimburgo y que desde octubre que fue hospitalizada, la monarca británica no ha salido con sus famosos corgis.

A la reina Isabell II se le ha visto más frágil que nunca, incluso tras la muerte de su esposo no se le había visto tan agotada como ahora, ya no sale tanto, más que para sus actividades laborales como reina que es.

Al parecer la reina de Reino Unido no podrá caminar, por lo que no realizará más sus tradicionales paseos con sus adoradas mascotas, los corgis.

Isabel II del Reino Unido nació el 21 de abril de 1926, por lo que se acerca a los 96 años de edad, y aunque en las fotos de las redes sociales se ve casi intacta sus más allegados señalan que la vida le ha pasado factura.

Las alertas se han dejado ver en el Palacio de Buckingham, ya que hace unos días canceló una más de sus actividades, por lo que no se ha presentado al Día de la Commonwealth y como para dicha cancelación no se ha dado motivos, una fuente cercana a la realeza británica dijo que es porque no se encuentra nada bien, y es muy probable que no vuelva a recobrar sus salud.

La útima vez que se le vió a la reina Isabel II fue cuando conoció a Justin Trudeau el primer ministro de Canadá.

La reina Isabel II no estará en el tradicional Día de la Commonwealth

Vuelven a saltar las alarmas en Reino Unido sobre el verdadero estado de salud de la reina Isabel II, luego que el Palacio de Buckingham confirmara que la soberana no estará presente en el tradicional Día de la Commonwealth.

En su lugar, será el príncipe Carlos quien presida los actos en la Abadía de Westminster este lunes 14 de marzo. Esta ceremonia religiosa iba a ser el primer acto público en el que pudiéramos ver a la monarca después de varios achaques de salud y tras haberse contagiado de coronavirus hace algunas semanas.

La reina Isabel II está cansada, por lo que el cancelar algunos eventos es por la comodidad de la misma soberana, incluso se apunta a que la reina Isabel II causará baja en la misa funeral en memoria del duque de Edimburgo el próximo 29 de abril.

