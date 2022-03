La reina Isabel II casi ya no puede caminar, pero no usará silla de ruedas

La monarca británica ha tenido varios problemas de salud/Foto: Radio universidad Chile

La reina Isabel II a sus 95 años de edad ha presentado varios padecimientos que han afectado su salud recientemente, y estos le han traído problemas de movilidad. Se ha especulado que la monarca británica casi ya no puede caminar, pero ella se niega a utilizar una silla de ruedas para hacer sus apariciones públicas.

De acuerdo con el medio Express, la reina le ha dicho a sus allegados que no puede moverse prácticamente. Sin embargo, esa falta de movilidad no impedirá la asistencia de la reina al memorial en honor al Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, fallecido el 9 de abril de 2021.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, por su edad y estado de salud la reina Isabel II se encuentra “cansada”, pero esto no es motivo suficiente para que ella deje de cumplir sus deberes reales, aunque siempre procurando su bienestar.

La reina Isabel II sí dará recorridos “caminando” en sus siguiente evento

La monarca está dispuesta a seguir cumpliendo sus compromisos pese a sus problemas de movilidad/Foto: Azteca América

Según relata el medio The Sun, una operación de estilo militar se realizará el próximo martes 22 de marzo con motivo del memorial. Será el personal superior el que se encargará de llevar a Su Majestad en helicóptero en un viaje de 15 minutos del Castillo de Windsor al Palacio de Buckingham.

Pero eso no es todo, ya que aunque la reina Isabel II no usará silla de ruedas, sí está decidida a hacer caminatas en eventos públicos que sean tan largas como se pueda. Así que en su viaje la podrían acercar a la Abadía en el Poet's Corner, que implica un trayecto menor que cualquier otro punto hasta su asiento en The Sanctuary.

Una fuente dijo: “Se está analizando todo para asegurarse de que la reina llegue al servicio de Felipe. Pero lo más importante es asegurarse de que esté cómoda".

Una vez que la monarca llegue al Castillo de Windsor, la recogerá un coche real por la parte trasera de la Abadía, a la cual ingresará por un túnel montado ese día. La asistirán para moverse por el claustro y accedería por Poet's Corner.

¿Cuántos años tenía Isabel II al heredar el trono?

Elizabeth (Isabel) tenía 25 años de edad cuando heredó el trono/Foto: Pinterest

Isabel, de solo 25 años de edad, no solo tuvo que encarar la aflicción de perder a su padre, sino también la abrumadora posibilidad de ser la nueva Reina del Reino Unido y Jefa de la Mancomunidad de Naciones.

Aunque Isabel accedió al trono, su coronación se llevó a cabo 16 meses después. Hasta este 2022, la reina Isabel II lleva 70 años en el cargo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!