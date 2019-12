La realeza y los terribles escándalos del 2019 FOTO CORTESÍA MINUTO NEUQUEN

La realeza ha pasado por un año un poco complicado en comparación con otros años, y es que algunos miembros se han metido en cada escándalo que los puso en el ojo del huracán y que sin duda les costará salir de esta mala racha.

El duque de Edimburgo (accidente automovilístico)

El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel, en enero de este año vivió un aparatoso accidente, aunque no resultó herido, su vehículo terminó de lado y testigos en la escena aseguraron que se veía perturbado, a sus 97 años se le retiró la licencia para conducir.

La polémica boda (Tailandia)

En mayo de este año el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, se casó por cuarta vez, pero lo que llamó la atención es que lo hizo con nada más ni menos que con su guardaespaldas personal, Suthida Tidjai.

Juan Carlos I abandonó la vida pública

El rey emérito Juan Carlos I de España abandonó la vida pública tristemente después de que su hijo el rey Felipe lo rechazó en un desfile militar, su propio hijo y su nuera no creyeron que su presencia fuera necesaria.

El rey de Tailandia

El presentó a su concubina en una ceremonia a la que asistió la reina, su esposa. Sineenat Wongvajirapakdi es el nombre de la que fue amante del rey, pues dos meses después de su nombramiento, el excéntrico rey le quitó el título real y hasta su rango militar por deslealtad.

Kate fue “engañada”

En abril pasado se dio a conocer una foto que puso en riesgo el matrimonio del príncipe William y Kate Middleton, muchos medios dieron a conocer un romance entre el príncipe y su Rose Hanbury, una de las mejores amigas de Kate, pero al parecer no hay certeza de este hecho lamentable, sin embargo la duquesa pasó un mal momento.

Andrés y su amistad con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés en este año no ha dado una, la amistad que tuvo con el pederasta Jeffrey Epstein y acusaciones de abuso sexual han sido el motivo por el cuál ha tenido que ausentarse de actividades de la realeza, incluso su madre no lo quiere ver ni en pintura.

Meghan ha sufrido en la realeza

La ex actriz, Meghan Markle no aguantoó más y en durante su gira por África, confesó en una entrevista que su vida en la realeza no ha sido facil y que ha pasado por muchas cosas que muchos no se imaginan. Este año Meghan se convirtió en madre del pequeño Archie, una muy buena noticia, una luz entre tanta oscuridad.

El divorcio Haya de Jordania y el jeque de Dubai

Aunque el año pasado fue peor para ellos, este también dieron de que hablar, se enfrentan una controversial batalla legal por la custodia de sus hijos en tribunales londinenses, ha sido todfo un martirio para Haya.

